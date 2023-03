Cuando alguien me dice que una cámara o un móvil hacen buenas o malas fotos me viene a la cabeza la imagen de una cámara con bracitos haciendo fotos con una minicámara, vamos que no es verdad. Peeero, otra cosa son los objetivos, para hacer una buena foto de la luna hace falta un buen teleobjetivo, con el mío esto es lo máximo que puedo hacer.