Un amigo me dice que publico demasiadas fotos nocturnas, y es verdad, miro mi fototeca y el 80% de ellas lo son. Me retó a hacer una foto diurna de la feria esta semana. Y de verdad que lo he intentado, pero he llegado tarde todos los días. Peeeero, como ninguno de mis amigos lee mis textos, puedo publicar una foto de hace tres años y hacerla pasar por una reciente.