La campaña Patinetes y Bicis a Raya ha solicitado al Gobierno central, mediante la interlocución de la delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, y la directora de la Dirección General de Tráfico en Balears, Francisca Ramis, que promueva los cambios legislativos o normativos necesarios con el fin de que tanto bicis como patinetes, y en general los denominados vehículos de movilidad personal (VMP) deban disponer obligatoriamente de un seguro de responsabilidad civil, matrícula o algún sistema de identificación y que sus usuarios deban demostrar mediante la obtención de un permiso o "titulín" que poseen conocimientos básicos en materia de normas de circulación.

En la reunión mantenida este lunes con la Delegada y al directora de la DGT, los responsables de la campaña han expuesto previamente que "el incremento del uso del patinete eléctrico y bicicletas en las ciudades, hecho que sin duda puede colaborar en la reducción de la contaminación y en la mejora hacia una movilidad sostenible, ha ido, por desgracia, en proporción a la aparición de un comportamiento incívico e intolerable de invasión continua de estos vehículos tanto de las aceeras como de los espacios peatonales, ya sean parques o calle sin vehículos".

Han insistido en el hecho de que "no se ha sabido prevenir y poner coto a los primeros comportamientos abusivos y a la gravedad del problema, especialmente para las personas que van andando y particularmente para quienes tienen la movilidad reducida, ancianos, niños y personas con diversidad funcional ha crecido exponencialmente". Por ello, han afirmado que "hoy no se camina con tranquilidad, no puedes soltar a un niño pequeño de la mano y algunos mayores no se atreven a salir de casa", afirman.

Por ello, consideran que se deben promover cambios legislativos en relación a los vehículos de movilidad personal (VMP) consistentes en la oblitatoriedad de su matrícula y registro, el seguro de responsabilidad civil y la exigencia de un mínimo de conocimientos de normas de circulación, así como la posibilidad de proceer a la inmovilizació o a la retirada del vehículo cuyo conductor haya cometido una infracción relacionada con la seguridad.

Implicación de la DGT

También han solicitado que se traiga a Palma las campañas de la DGT relacionadas con estos medios de transporte que se pueden ver en ciudades como Madrid, Sevilla, València, Zaragoza y Málaga. Asimismo piden que "se prevea y controle con eficacia la regulación de cualquier formato de vehículo de movilidad personal que pueda surgir y que pudiera alterar la seguridad de los peatones.

Desde la plataforma han asegurado que la reunión de desarrolló "en tono amable y constructivo".

Pese a lo anterior los responsables de la campaña insisten en que tienen claro que "las competencias en materia de vigilancia, orden y garantías de los derechos de los peatones en la ciudad es del Ayuntamiento", con el que tienen prevista la semana que viena celebrar la reunión aplazada hace quince días.

Mientras tanto, continúan con la campaña de recogida de firmas, que ya ha conseguido más de 900, en las que piden a Cort más vigilancia, la supresión del carril bici de la plaza de España y, en general de todos los que están señalizados sobre aceras y espacios peatonales, entre otras medidas.