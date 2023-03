La Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (Emaya) investiga las causas que originaron el socavón de las Avenidas, y de momento no descarta que se tenga que indemnizar a propietarios afectados, si es que los hubiese.

El alcalde de Palma, José Hila, aseguró ayer en declaraciones a los medios que, en caso de haber propietarios o particulares que se hayan visto afectados por el socavón, desde el ayuntamiento de Palma se efectuará la compensación, si procede, a través del seguro de responsabilidad civil. Preguntado por si el incidente se hubiera podido evitar, el dirigente consideró que «el riesgo cero no existe», y cabe la posibilidad de que una tubería se rompa o que haya una fuga. «La ciudad es grande, hay muchas tuberías y evitar que se rompa una es muy complicado», añadió. En este sentido, el alcalde insistió en que Emaya está estudiando el origen de la avería y ha logrado cubrirlo «en tiempo récord».

Cabe decir que ayer finalizaron las obras de llenado y asfaltado de la mayor parte de la zona afectada, y el mismo día por la tarde se reabrieron al tráfico todos los carriles de circulación en sentido hacia la plaza de España.

Filtraciones días antes

La empresa municipal confirmó ayer que una semana antes de producirse el socavón de las Avenidas los vecinos de una finca colindante, la de la antigua sede de sa Nostra, habían puesto en conocimiento de la empresa municipal la existencia de una fuga de agua en la cuarta planta del aparcamiento subterráneo existente en la finca.

Los técnicos de Emaya estaban investigando las causas de esta fuga de agua sin haber hallado el motivo cuando, a partir de las nueve de la noche del lunes, se avisó de que el firme del pavimento de la Avenida situado enfrente del inmueble presentaba síntomas de ceder. De hecho, a las once de la noche, antes de que se produjera el hundimiento de la calzada, ya se había acordonado la zona y cortado el suministro de agua de la arteria principal y desviado por otras canalizaciones, lo que evitó que los vecinos se quedaran si suministro.

Desde la empresa municipal se insiste en que aún es aventurado determinar las causas que produjeron el hundimiento de la calzada, aunque no se descarta que la fuga particular tuviera algo que ver, aunque después se agravó la situación por la borrasca Juliette. De hecho, en estos momentos se cree que la causa principal del socavón fue el hundimiento de la parte superior del colector de aguas residuales que pasa paralelo al lienzo de muralla existente en la zona, lo que provocó un «lavado de la tierra» situada debajo de la arteria de agua potable que pasa por encima del colector y el desprendimiento de la calzada cuando la capa asfáltica superior no fue suficiente para aguantar el peso.

De hecho, los propios vecinos del edificio de la antigua sede de Sa Nostra grabaron en vídeo la fuga de agua en el aparcamiento subterráneo del edificio tres días antes del hundimiento, con agua que brotaba a chorros de las paredes del paredes del parking y descendía a gran velocidad por las rampas, a escasos veinte metros donde finalmente la madrugada del miércoles se produjo el socavón.

Por su parte, el presidente del PP de Palma y candidato a la alcaldía, Jaime Martínez, exigió ayer a Hila que aclare cuál ha sido la causa del socavón de Avenidas por las «discrepancias» entre la versión del Ayuntamiento y la de los vecinos. El líder ‘popular’ exigió al alcalde que explique «por qué con el mayor presupuesto de la historia no se ha llevado a cabo el mantenimiento pertinente».