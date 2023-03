El director general de comunicación del Ayuntamiento de Palma, Josep Alcover, ha presentado esta mañana su renuncia al cargo con el fin de no continuar "ser utilizado por el PP en un caso abierto hace cerca de diez años e iniciado por una denuncia de la abogacía de la Comunidad Autónoma". Alcover hace referencia al denominado caso Multimedia , que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Palma y en el que están acusados y siguen acusados relevantes socialistas como el exsenador socialista Antonio Manchado, Paco Cano o el ex cargo de la conselleria de la Presidencia con Francesc Antich, José Antonio Santos.

En el caso de Alcover, hace tres años que se abrió juicio oral y la parte denunciante, (la abogacía de la Comunitat Autónoma) le retiró la acusación, al considerar que no incurrió en ninguna responsabilidad penal. No obstante, la vista se ha aplazado recientemente para después de las elecciones, por lo que la fiscalía le mantiene la acusación, algo que se interpreta que pueda ser utilizado por el PP para atacar electoralmente al actual alcalde de la ciudad y candidato socialista a Cort, José Hila, por la proximidad de Alcover si se mantiene en el cargo de director general de comunicación de Cort y "como cortina de humo" para desviara la atención de la acusación contra el presidente del PP de Eivissa. El hasta hoy director general de comunicación de Cort ha manifestado que, con más de 30 años de comunicación en Cort, "me siento muy tranquilo, pero no consentiré que se me utilice por parte del PP electoralmente en esta campaña como cortina de humo, para tapar el caso del presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí Torres", acusado de prevaricación y tráfico de influencias por haber contratado a una compañera del PP, por lo que "prefiero dar un paso al lado y espero que el presidente del Consell de Eivissa haga lo mismo". Alcover, entre 2008 y 2011, trabajaba como técnico de comunicación en la empresa Multimedia de les Illes Balears, sin ocupar ningún cargo relevante en la misma ni formar parte de su consejo de administración, por lo que no participó en los procesos de contratación que forman parte de este proceso judicial, ya que no era su función como trabajador de la empresa.