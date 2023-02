Cort inicia este jueves en Santa Catalina las inspecciones de negocios en planta baja

El área de Modelo de Ciudad del Aayuntamiento de Palma va a iniciara a partir del jueves de esta semana, día dos de marzo, una campaña de inspecciones de actividades.

La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha manifestado que los inspectores de su departamento iniciarán el trabajo por las barriadas en las que se ha detectado el ejercicio de actividades económicas de todo tipo careciendo de los correspondientes permisos municipales o títulos habilitantes. Y en las que se han recibido más quejas vecinales como consecuencia del ejercicio de una de estas actividades que, tal como ha recordado, no solo son de tipo de restauración, sino que pueden incluir otras.

Truyol ha manifestado asimismo que desde el departamento de licencias se calcula que aproximadamente un 15% de actividades que se desarrollan en la ciudad carecen de la correspondiente licencia municipal o títulos habilitantes para poder ejercerla, aunque en la mayoría de los casos, los titulares de estas empresas pueden regularizar su situación o están en trámite de hacerlo.

La teniente de alcalde ha explicado que «esta campaña quiere garantizar el cumplimiento de la normativa y garantizar la convivencia entre los vecinos, los negocios y las activ idades comerciales de Palma».

Marzo y abril

La responsable municipal también ha detallado que la campaña se llevará a cabo entre los meses de marzo y abril y que las inspecciones se realizarán principalmente en aquellas barriadas de la ciudad en las que se acumulan más denuncias por parte de los vecinos por el supuesto mal funcionamiento de estos locales y las molestias que ocasionan, además de las posibles irregularidades urbanísticas que también puedan presentar.

De esta forma, se ha decidido iniciarla por la barriada de Santa Catalina puesto que es la zona de la que se han recibido más quejas vecinales en los últimos tres años. De hecho Santa Catalina acumula 96 expedientes, mientras Pere Garau 78, Son Armadams 75, Bons Aires 66 y el Arenal 61. En el caso de Santa Catalina, según Neus Truyol, de las 700 actividades censadas se estima que unos 100 (un 15%) no disponen de licencia municipal o título habilitante para ejercerla.

Se estima que este porcentaje de actividades que carecen de permiso es extensible a toda la ciudad, al menos en aquellas barriadas que ya están incluidas en en mapa interactivo de actividades que se puede consultar calle por calle desde el pasado mes de noviembre, que ya incluye aproximadamente la mitad de la ciudad, en especial aquellas zonas con más empresas dadas de alta.

La teniente de alcalde ha recordado también que la ley de actividades obliga a los ayuntamientos a «velar y controlar que todos los negocios y actividades empresariales dispongan del correspondiente título habilitante o licencia municipal para su ejercicio". Las inspecciones serán realizadas por los técnicos municipales del departamento de Actividades y Seguridad de los Establecimientos dependiente de Modelo de Ciudad.

Los agentes podrán solicitar a los encargados de la empresa inspeccionada el correspondiente permiso de apertura y funcionamiento y comprobar si cumple con la normativa. En caso de disponer de licencia, también se comprobará si la actividad que realmente se ejerce se corresponde con el permiso solicitado y concedido.

3.000 y 30.000 euros de multa

Si no se muestra el permiso al inspector se dará el plazo de un mes para legalizar o adecuar la actividad. Pasado este plazo sin haber legalizado la actividad se procederá a su cierre. Las sanciones por no disponer de título habilitante en este tipo de actividades no incluidas en las calificadas como peligrosas va de los 3.001 a 30.000 euros.

La teniente de alcalde ha insistido en que el objetivo de la campaña no es el sancionador ya que se pretende instar a la regularización de la actividad, tal como se indica en la ley, a no ser que se encuentre alguna incidencia grave en la inspección.

Esta iniciativa, según la teniente de alcalde, «debe servir también para completar el trabajo realizado en el censo municipal de actividades, verificar los establecimientos que no disponen de permiso según este censo e instar a su legalización en el plazo de un mes o a su paralización en el caso de que sea imposible regularizar su situación».

Como se recordará, el censo de actividades consiste en un listado georeferencial de las existentes en locales de planta baja. Recoge un total de 16 categorías e incluyen las de uso religioso, farmacias, hoteles, aparcamientos, comercios, oficinas bancarias, bares y restaurantes, entre otras.

Se pretende también evitar altas concentraciones de bares y restaurantes que han provocado molestias vecinales que se han tenido que intentar paliar con las declaraciones de zonas acústicamente contaminadas.