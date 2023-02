"Han formado parte de nuestro pasado, pero no estarán en nuestro fururo". Así se ha despedido el alcalde de Palma, José Hila, de uno de los mobiliarios urbanos más cotidianos de la ciudad: las cabinas telefónicas, en desuso desde hace años, y vandalizadas constantemente. Desde hoy y en los próximos tres meses Telefónica procederá a desmantelar las 115 cabinas que aún existen en calles y plazas de la ciudad, una tarea en la que participará también el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma.

La retirada ha comenzado por la cabina existente den la plaza París, y continuará hasta que no quede ninguno de estos puntos que no hace tantos años eran imprescindibles para asegurar la comunicación. "Las van a retirar todas, porque lamentablemente no queda ninguna de las antiguas" ha manifestado el alcalde, quien ha recordado que el trabajo se realiza a petición del Ayuntamiento.

Los trabajos son realizados por la empresa CIRCET, contratada por Telefónica para el desmontaje de las cabinas y la reparación del pavimento del espacio público ocupado hasta ahora.

El alcalde ha recalcado que, con esta actuación "se quita del espacio público un elemento en desuso que se había convertido en un elemento de incivismo". Ha asegurado asimismo que, con ello "damos respuesta a una reivindicación de la ciudadanía que permitirá mejorar el entorno de nuestros barrios". También ha recordado que, con los años, las cabinas se habían convertido en "puntos negros y estaban llenas de pintadas y suciedad".

Desde el Ayuntamiento han indicado que la actuación ha sido posible gracias a la coordinación entre las áreas de Gobierno interior y de los servicios de accesibildad y control y ocupación de la vía pública del área de Infraestructuras y Accesibildad, que ha trabajado con el fin de facilitar al máximo estos trabajos.