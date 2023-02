Patinetes a pie por la plaza de España o por Avingudes

Durante años el colectivo Vianants en Lluita i otros como Masa Crítica clamaron en el desierto sobre el perverso y peligroso carril bici que atraviesa la plaza de España por obra y gracia del PP del alcalde Mateo Isern, que suprimió de un plumazo el trazado por las Avenidas para hacer que invadiera la zona peatonal, algo que el concejal ejecutor, Gabriel Vallejo, en un gesto que le honra y poco habitual en responsables políticos, se arrepintió a los pocos meses de haber dejado el cargo. Ahora también se ha sumado a la petición el colectivo Patinetes y Bicicletas a Raya, aunque su cometido va más allá de este carril bici, puesto que quiere concienciar a los ciudadanos y a las autoridades de la necesidad de que los viandantes puedan circular sin miedo sobre las aceras, plazas y zonas peatonales. También se ha sumado nada más y nada menos que el candidato del PP a la alcaldía, Jaime Martínez, quien exige al Ayuntamiento la supresión de este carril bici. No obstante, los populares, no se definen por ninguna alternativa. Por supuesto, afirman que no quieren que se vuelva a dibujar por Avingudes y que, en cualquier caso, se debe trazar por una calzada que reste espacio al coche y, nunca, al peatón. Algo inexistente si no es precisamente señalizándolo nuevamente por las Avingudes.

Otra posibilidad es la que apunta Bicis y Patinetes a Raya: su supresión Claro que otra posibilidad es la que apunta la campaña Bicis y Patinetes a Raya, consistente en la supresión provisional del carril de la plaza de España mientras duren las obras. De esta forma, tanto los usuarios de los vehículos de movilidad personal como las bicicletas deberían apearse para atravesar la zona en obras mientras no se haya trazado el carril por Avingudes, la única alternativa posible, si no se quiere dibujarlo sobre la calle peatonal de Sant Miquel, para unirlo a través de la plaza de la Mare de Déu de la Salut a Josep Tous i Ferrer convertido en ciclocalle para conectar con Velázquez y Anselm Clavé.