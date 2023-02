Muy de vez en cuando me da por intentar hacer fotografías de arquitectura minimalista. Y me encanta el resultado (cuando me sale alguna foto decente), pero siempre he pensado que es más por mi vertiente de diseñador gráfico que por la de fotógrafo. Disfruto buscando lineas rectas y los colores sobrios de la misma manera que disfruto cuando diseño un cartel o una portada.