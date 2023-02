El presidente de la Empresa Funeraria Municipal, Jordi Vilà, ha negado esta mañana en la comisión informativa previa al pleno que la remodelación del tanatorio de Son Valentí suponga la eliminación de la actual capilla católica, entre otras cosas porque en la actualidad ésta no existe como tal al no tratarse de un espacio consagrado. De hecho, la sala que actualmente se utiliza no está reservada solo al rito católico, sino que en él se realizan ceremonias de otras confesiones religiosas e incluso en algunas ocasiones ha sido utilizado para otras actividades.

Según el también concejal de Promoción Económica, la futura remodelación prevista del tanatorio, si bien es cierto que en el espacio reservado ahora para la celebración de ceremonias religiosas, situado en medio de las instalaciones del edificio de Son Valentí se van a instalar dos nuevos hornos crematorios de última generación, prevé la habilitación de dos salas para la realización de actos religiosos, una de ellas situada en el exterior, por lo que, en realidad, el espacio destinado a estas ceremonias no solo se reduce, sino que aumentará. Por su parte, la concejala del PP Monserrat Oliveras, ha insistido en que el proyecto de remodelación aprobado en el consejo de administración se señala claramente que se suprime el espacio ocupado por la "capilla católica" , por lo que su grupo solicita que se mantenga como tal aunque sea en otra ubicación, favoreciendo también que se puedan realizar ceremonias religiosas en el tanatorio. La propuesta El anteproyecto aprobado por el consejo de administración de la funeraria por un importe de 2,7 millones prevé la adquisición de dos nuevos hornos de gran eficiencia energética, con equipos de filtrado de gases de última generación. También se procederá a la redistribución y ampliación de las salas de velatorios, que se convertirán en espacios más íntimos y acogedores, con lavabos con acceso directo y patios que dotarán de luz natural a estos espacios. El proyecto también contempla la mejora de la zona operativa y de circulación interna del tanatorio, la creación de una nueva sala de tanaxopraxia y otra de preparación de las cenizas y el cambio de ubicación del almacén, que pasará a situarse en una nueva planta subterránea. El objetivo de estas intervenciones consiste en la mejora del espacio destinado a los usuarios, al tiempo que se realizan mejoras en las instalaciones. Por ello se van a crear también dos oratorios multiconfesionales -uno de ellos situado en el interior y otro en un porche exterior- que permitirán ofrecer ceremonias tanto en el interior como en el exterior. Estos espacios estarán ubicados en un nuevo edificio anexo y dispondrán, entre otros, de medios audiovisuales con el fin de poder transmitir en línea las ceremonias.