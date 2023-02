Fulgencio Coll: «Si Madrid decide que sea alcalde aunque la lista más votada sea la del PP lo aceptaré»

Hace dos semanas que Fulgencio Coll Bucher (Palma, 1948) ha sido nombrado por el partido ultraconservador que preside Santiago Abascal como candidato a la alcaldía de Palma. Será la segunda ocasión que este general del Ejército retirado opta a la alcaldía de la capital balear por Vox.

¿Aceptará que Jaime Martínez del PP sea alcalde si es la lista más votada?

Aceptaré lo que digan los comités ejecutivos nacionales de ambos partidos que son los que van a decidir. Si deciden que el alcalde sea yo, lógicamente aceptaré porque yo estoy aquí para sumar. No voy a poner ningún inconveniente, pero quien va a decidir esto no somos nosotros.

Así pues aceptaría ser alcalde aunque no fuera el más votado.

Por supuesto, aunque hay un error en la interpretación porque la lista más votadas podría ser la del PP, pero yo creo que será la nuestra. De hecho nuestro objetivo en Palma es superare el 20% de los votos para por lo menos estar en igualdad o superar al PP, algo que en Palma es perfectamente factible.

¿Hará campaña para Jorge Campos?

Naturalmente. Haré campaña por Vox y para que el partido pueda estar en el Ayuntamiento, el en Consell y en el Parlament.

¿Lo anterior entra el en pacto de no agresión suscrito con el ya expresidente balear?

No. Nuestro objetivo es Vox y conseguir buenos resultados a nivel local, nacional y autonómico.

¿A qué se debe pues que le hayan apartado de la dirección insular?

No me han apartado, simplemente la nueva presidenta, a la que aprecio y creo que es una gran mujer ha hecho su equipo, cosa que me parece de lo más adecuado. Considero que cuando una persona tiene que ir de candidato a un ayuntamiento, al Consell o al Parlament debe poder hacer sus listas. Otra cosa es que se las aprueben. Ella ha hecho su comité ejecutivo provincial y me parece muy bien.

¿Y el hecho de que Palma no tenga peso en la dirección no le parece extraño?

No, porque Palma tiene peso y tendrá muchísimo más ya que influye enormemente en los resultados no solo de la ciudad, sino de Mallorca y Balears. Por supuesto con la presidenta de Vox en Balears va a haber una total y estrecha relación.

¿Las mujeres que decidan abortar deben escuchar primero el latido del feto?

Esta campaña ha sido muy ruidosa cuando hay cosas en la vida corriente que son estremecedoras desde el punto de vista económico y social y cultural. Se ha sobredimensionado el que se pida el derecho, que para mí es totalmente acertado, de que a una mujer se le ofrezca si quiera o no escuchare el latido del feto. Nadie ha impuesto nada, simplemente estamos viendo que a menores de edad se les permite hacer cualquier cosa, por lo que, no me parece ningún error, sino todo lo contrario, que se les ofrezca esta posibilidad.

¿No cree que influye o condiciona la decisión de la mujer?

No. Todo lo contrario. Es un ofrecimiento de un servicio par poder decidir mejor. En cambio el «sí es sí», que es una auténtica locura lo que han hecho, parece que no tiene ninguna trascendencia, hasta el punto de que no se exige la dimisión de una ministra. Por ello me sorprende que con algo que supone un derecho de conocimiento se ha hecho tanto ruido y que cuando una ministra es responsable de una ley que no hay por donde cogerla, nadie exija su dimisión ni la del propio presidente del gobierno.

Después del éxito del concierto de Antònia Font, ¿sigue pensando que nadie les conoce?

Vamos a ver, dije que las redes estaban ardiendo preguntándose cómo se paga tanto y, además, solo cantan en catalán. Yo no tengo nada en absoluto contra este grupo musical y le deseo el mayor éxito. Lo único que me parecía inconcebible, al igual que a otros gestores musicales, el cache de 120.000 euros y el coste de 341.000 de este concierto en una situación en la que muchas familias no tienen para pagar la luz, el agua o llegar a final de mes. De hecho, si yo soy alcalde, invitaré a este grupo a conciertos, sin pagarles esta fortuna, y también invitaré a otros que canten en castellano o en inglés. No estoy contra este grupo y, además, es bueno, aunque yo tengo otros gustos musicales, pero no tiene caché en España, solo en Cataluña y Balears. No es conocido ni en Pontevedra ni en el resto de España.

Si gobierna, ¿va a modificar el reglamento de normalización lingüística?

Sí. Ya lo he dicho en varias ocasiones.

¿En qué sentido?

Para garantizar el uso de las dos lenguas oficiales en igualdad de condiciones.

Ya se garantiza ahora.

No es verdad. A mí me han dicho que no. Que tenemos problemas de traductores. Aquí hay una inmersión absoluta. Hay mucha propaganda de Emaya y otros servios que solo está en catalán, lo que provoca la indignación de mallorquín es y españoles.

Si una administración como el Ayuntamiento no protege su lengua propia, ¿Quién lo hará?

¿Y por qué se ha de castigar y victimizar al castellanoparlante? ¿Por qué no hay premios Ciutat de Palma en castellano? ¿Por qué todo lo hacen en catalán? Yo quiero defender los derechos de todos y, entre ellos, el permitir utilizar la lengua oficial del Estado en cualquier parte de España.

Cómo explica que un gobierno socialista le nombrara jefe del Estado Mayor siendo de ideología de extrema derecha?

No soy de extrema derecha. ¿Me ve a mi de extrema derecha? ¿Tengo cara de demonio? Otra cosa es lo que se dice por ahí. Yo he sido un servidor del Estado, leal y disciplinado, mandasen socialistas o conservadores. Los he visto muy buenos y no tan buenos en ambos partidos. A mí me escogieron porque tenía una trayectoria profesional y yo he mantenido la neutralidad absoluta hasta que me he retirado a los 70 años. A partir de ahí hablo y actúo como un ciudadano más y si los señores Rajoy o Zapatero hicieron cosas mal tengo derecho a decirlo, al igual que lo que hicieron bien.

No me negará que ha criticado mucho a Zapatero y ha dicho que ha sido el peor presidente de España.

No, le ha superado Sánchez. Pero por qué digo lo anterior de Zapatero, pues por haber aprobado la ley de la memoria histórica, porque al final esta ley ha tensionado, dividido y abierto heridas. Si bien respeto y quiero a Felipe González, considero que tanto Rodríguez Zapatero como ahora el señor Sánchez han sido dos calamidades para la política económica, social y cultural de este país.

¿Usted cree que el sobrino de Aurora Picornell no tiene derecho a recuperar y enterrar a su tía asesinada por fascistas en la Guerra Civil?

Naturalmente, claro que sí. Y lo hemos apoyado siempre. Es un derecho absoluto.

¿Y pondría medios por parte de la administración para que sea posible?

Sí pero el problema es que todo este desarrollo solo tiene un color político, que es guerracivilista y se olvida la otra parte de la historia. Tenga en cuenta que una historia contada la mitad y mal es una gran mentira. Me parece muy bien que se saquen víctimas, que las hubo de los dos bandos, pero parece ser que solo las ha habido de uno.

Sí, pero las del llamado bando nacional ya han tenido su reconocimiento.

Tiene razón. En su momento lo fueron, pero, por ejemplo, ahora han quitado todos los monumentos. Lo que no pude hacerse es quitar la estatua de un jefe del Estado para poner otra de Largo Caballero, porque esto es reírse de la Historia.

¿Se deberían dejar todas las estatuas y monumentos?

No. Deberíamos dejar la historia para los historiadores. Considero que es una perversión que la política quiera gestionar la historia, por eso la ley de memoria histórica y de memoria democrática son perversas porque están dirigidas políticamente y más cuando se utilizan para dividir, tensionar y abrir heridas.

¿Mantendría la iluminación del monolito de sa Feixina?

El empecinamiento del Ayuntamiento en su demolición me parece errónea. El hecho que haya un grupo de gente que ve el diablo en una piedra es otro problema. Sa Feixina es un recuerdo a víctimas de la guerra, no es un monumento fascista, y se ha reconocido su valor histórico.

¿A qué se debe que políticos de izquierda le consideren una persona dialogante con la que se pueden alcanzar acuerdos?

No hay duda de que Vox ha sido demonizado hasta el punto de tildarle como un partido de extrema derecha, calificativo que en su momento también atribuyeron a Ciudadanos, incluso a Rajoy. Creo que hay una manipulación lingüística para descalificar a un adversario. Vox, y por esto estoy en él, es el partido que defiende mejor la Constitución, a los españoles, los derechos y la libertad. Además es el partido que denuncia la deriva cada vez menos democrática que estamos viviendo. Dicho esto, yo soy una persona dialogante, entre otras cosas por la educación recibida en mi familia y por mi carrera militar. Hoy en día ser militar es ser un fiel servidor de la monarquía parlamentaria y la democracia. El militar hoy en día es un profesional extraordinario y con una formación técnica, social y lingüística muy buena. Lejos de posturas dogmáticas lo primero que hacemos es razonar, escuchar con mano izquierda y derecha, en sitios como en Afganistán, en Irak o el Sagel. Hoy en día el militar es un funcionario sobresaliente dentro de nuestra administración por su conocimiento y por su forma de trabajar. Y yo represento un poco esta escuela de querer trabajar por la patria, nuestra sociedad y por nuestros ciudadanos. Por eso sabemos escuchar, aguantar insultos y gestionar situaciones de crisis.

No me negará que aún existen militares golpistas.

Son la excepción. Son gente que ponen demasiado corazón. En todas las profesiones, tanto en la policía como en la magistratura hay excepciones.

¿Cuáles serían sus primeras actuaciones en el caso de gobernar?

En lo que los ciudadanos piden: seguridad, limpieza y movilidad y, en especial, en el apoyo social que, por otra parte, hay que decir que en este último aspecto el Ayuntamiento ha estado a la altura en momentos difíciles. No obstante, por lo que respecta al problema de la vivienda ha conseguido un suspenso.

¿Rehará el Plan General?

Es una cuestión complicada. Yo soy partidario de volver a empezar de cero y retrotraernos al plan de 1998. La propuesta actual tiene muchos inconvenientes, en especial adolece de garantías jurídicas. Si se aprueba este plan, que parece ser que se aprobara la parte estructural, habrá que luego desarrollar en plan de ordenación y habría que ver como se puede reconvertir la situación. En cualquier caso, aunque no sea una solución deseable, se podría cambiar mediante la aprobación de modificaciones puntuales.

¿Mantendrá la concejalía de Justicia Social y LGTBI?

La modificaremos.

¿En qué sentido?

Para incorporar bienestar social y familia.

Ahora también incluye familia y juventud.

Lo que vamos a quitar es lo mismo que lo que pasa en el Gobierno de España con una ministra de Género con 600 millones de euros que no tiene ni pies ni cabeza. Considero que lo que es ideología de un determinado partido no tiene cabida. Hay que buscar una estructura para gestionar, resolver los problemas ciudadanos y dar seguridad jurídica, no para imponer ideología, que es lo que hacia la señora Sonia Vivas y lo que ha hecho este ayuntamiento a través de ciertas concejalías: imposición de una política sectaria que no es para todos.

¿Qué necesita la Policía Local?

El cuerpo ha sufrido el trauma de una legislatura «horribilis» cuando hace ocho años entraron como un elefante en una cacharrería. Fueron cuatro años terribles para la policía, tanto para su prestigio, como para su organización. En esta legislatura hay alguien que trabaja y está recomponiendo los daños del pasado mandato. No obstante, al final la policía local no cubre lo que nos piden los ciudadanos . Por ello es preciso acometer su reorganización para que pueda incrementar su presencia, que los policías que ahora realizan trabajos administrativos salgan a la calle, y aumentar su plantilla en, como mínimo, 200 agentes más, además de potenciar la policía de barrio. En definitiva, hay que recuperar la policía de Ramón Aguiló y Joan Feliu.

Le recuerdo que las primeras suspensiones de empleo y sueldo las tomó el gobierno de Mateo Isern.

El problema no es que haya habido un juez y un fiscal que ahora mismo están siendo investigados, sino que el Ayuntamiento dio la espalda a los policías indebidamente acusados y les negó la presunción de inocencia. Y tomaron medidas totalmente desacertadas los distintos alcaldes que hubo, incluyendo Mateo Isern.

¿Qué medidas debería adoptar el Ayuntamiento para garantizar el derecho a la vivienda?

En primer lugar, facilitar la construcción de viviendas. Tanto el Govern como el Ayuntamiento no han hecho prácticamente nada, cuando podrían haber hecho miles de viviendas. También se debe acabar con la ocupación ilegal ya que la ausencia de garantías jurídicas y el movimiento okupa impiden que salga al mercado del alquiler hasta 8.000 viviendas en Palma.