Ciclistas y peatones deberán compartir parte del nuevo acceso que comunicará Can Pastilla con el aeropuerto a través del camino de Can Bogueta. Así lo confirmó ayer el teniente de alcalde de Movilidad Sostenible del ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau, en el transcurso de la visita realizada a las obras que se están realizando para ultimar este nuevo acceso a la que también asistió el alcalde, José Hila.

Esta nueva conexión ciclista, que se prevé esté lista en su totalidad el próximo mes de marzo, ha supuesto una inversión de 391.359 euros en 558 metros lineales. En el tramo no urbano la nueva senda ciclable discurrirá por el camino de Can Bogueta, cuya anchura no permite separar el tráfico ciclista con el peatonal. En cambio, en el tramo urbano, desde la primera línea de mar por la calle Vaixell se ha procedido a la ampliación de las aceras, y los coches y bicis circularán por una nueva ciclo calle. En el cruce con Manuel de los Herreros se procederá a ejecutar una elevación de la calzada.