Habtur Balears, la patronal del alquiler turístico ha calificado de «surrealista» la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al Ayuntamiento de Palma y confirma la prohibición del arrendamiento vacacional en viviendas plurifamiliares.

Maria Gibert, gerente de esta entidad que había recurrido contra la normativa municipal dándole la razón el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), ha manifestado que el pronunciamiento del Alto Tribunal «hace política de vivienda, cuando no debería ser así, porque los tribunales no deben legislar».

Ha justificado el hecho de que su asociación no se hubiera presentado ante el recurso de casación instado ante el Supremo por Cort «porque era un coste que no podíamos asumir, no porque hubiésemos dejado de creer que el Ayuntamiento está equivocado».

Prueba de ello, ha manifestado, es que la prohibición del alquiler turístico no solo no han bajado sino que no han dejado de subir. Considera asimismo que «se deberían garantizar los derechos de los ciudadanos por igual, incluso para los que quieren hacer alquiler turístico, siempre con todos los requisitos necesarios para no causar molestias a los vecinos».