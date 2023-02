El Partido Popular de Palma ha denunciado que, a pesar del problema de vivienda que sufre la ciudad, "Hila -refiriéndose al alcalde- es incapaz de conceder nuevas licencias de obra".

En este sentido el grupo conservador ha incidido en el hecho de que, de nuevo, el consejo de Gerencia de Urbanismo celebrado esta semana no ha concedido licencias y ha criticado que no es la primera vez que sucede", algo que, en relación a la gerencia celebrada este martes, no se corresponde con la realidad, puesto que, como mínimo, tal como detalló la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, se aprobó una licencia para la construcción de 27 viviendas, 41 aparcamientos, dos ascensores, y 13 trasteros en la calle Baladre, además de un edificio de otras 16 casas y 28 aparcamienteos en la calle Pere Oliver del Camp Redó, entre otras.

Con el fin de superar esta situación el candidato conservador ha asegurado que, a partir del próximo mes de mayo si tienen la responsabilidad del gobierno municipal aplicarán un plan de choque que garantice la concesión de licencias en tiempo y forma.

En este sentido el partido conservador ha vuelto a advertir a la izquierda de Cort del grave problema que ha generado "su incapacidad para otorgar nuevas licencias urbanísticas. Aseguran que esta inactividad "no es la primera vez que sucede", hecho que se agrava con la circunstancia de que "en los pocos consejos de gerencia en los que se ha concedido alguna licencia de obra nueva ha sido básicamente para viviendas unifamiliares".

Para Llabrés esta inactividad en cuanto a la concesión de licencias de obra nueva se produce, básicamente, por dos motivos. En primer lugar, el dirigente conservador culpa al "Plan General aprobado inicialmente por Hila". Y, en segundo lugar, "porque esta norma urbanística tiene que aplicarse junto con el Plan General vigente". A lo anterior hay que sumar "la multitud de errores que contiene el nuevo Plan General y las incongruencias existentes entre uno y otro, lo que en muchos casos ha llevado al retraso en la concesión de licencias y, en otros, a la imposibilidad de tramitarlas". Además, la nueva norma urbanística "ha aumentado la carga de documentación y trabajo tanto para los profesionales como para los técnicos municipales y los ciudadanos en general".

Plan de Choque y nuevo Plan General

Martínez asegura que el plan de choque que pondrán en funcionamiento a partir de mayo para resolver este problema incluye "la elaboración de un nuevo Plan General, al tiempo que garantizaremos la simplificación administrativa y la seguridad jurídica para reducir plazos, herramientas para generar posibilidades de vivienda asequible en el mercado y convertiremos el departamento de Urbanismo en lo que realmente debe ser, un servicio público y no solo un elemento fiscalizador".

Desde Modelo de ciudad aceptan que el tiempo medio para la concesión de una licencia de obra se sitúa entre los "seis y ocho meses", frente a los tres que señala la legislación vigente, siempre y cuando la solicitud cuente con todos los requisitos para su tramitación correctamente y no se deban solicitar informes a organismos supramunicipales como Aesa o Costas, entre otros. En este último caso una licencia puede tardar entre 12 y 18 meses, tal como han denunciado reiteradamente colectivos profesionales y los promotores y constructores.