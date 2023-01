Palma se consolida como destino de lujo y sumará cuatro nuevos hoteles a lo largo de este año

Palma ya tiene una «identidad propia» definida por la evolución de su oferta hotelera. Con la reconversión de los establecimientos existentes y la llegada de otros nuevos, la capital mallorquina se ha convertido en «palanca del lujo». A lo largo de 2023 se añadirán cuatro nuevos establecimientos. La planta pasará de 75 a unos 80 hoteles.

Entre 2021 y a lo largo del presente año Ciutat gana diez nuevos alojamientos, según datos de la Asociación Hotelera de Palma (ASHPAMA), que han añadido 371 habitaciones, con 738 plazas, lo que supone una media de 16 habitaciones por establecimiento. No obstante, hay que tener en cuenta que las cifras pueden oscilar una vez que se terminan los proyectos ya que se tiende a agrandar espacios y reducir habitaciones para incrementar la calidad.

Los nuevos hoteles que se están abriendo en Palma, en general, muestran la consolidación del modelo de hotel boutique, con fuerte presencia en el casco antiguo.

El hecho de que la planta se ha ido reposicionando, y continúa modernizándose —por ejemplo, el GPRO Valparaíso acometerá una reforma integral y también el Gran Meliá Victoria—, y la llegada de nuevos hoteles que destacan por su singularidad, con ubicaciones en edificios históricos, han consolidado el carácter de Ciutat como un destino urbano con una oferta «de altísima calidad que ayuda a la desestacionalización y atrae a clientes de alto poder adquisitivo», además de que se beneficia de la actividad del Palau de Congressos, observa Javier Vich, presidente de la asociación hotelera.

Según información facilitada por la patronal, en 2021 se abrieron dos nuevos hoteles. Uno fue el Nivia Born Boutique Hotel, en el passeig del Born, con la entrada por la calle dels Paraires, un cinco estrellas que gestiona Garden Hotels y con el que la cadena de la familia Ramis entró en el segmento urbano. Y el segundo, Concepcio by Nobis, con 31 habitaciones y suites, que se ubica en la calle del mismo nombre, y supuso el desembarco en España de la cadena sueca Nobis Hospitality Group en España. Ocupa un antiguo edificio del casco antiguo rehabilitado que data de 1576 y albergó una fábrica de jabón.

El año pasado se sumaron otros cuatro establecimientos: HM Palma Blanc, Ca’n Cirera, Puro Grand Hotel y Boutique Hotel Petit Monti·Sión.

El HM Palma Blanc ha sido la última apertura de HM Hotels, la cadena de los Horrach Moyà, en el edificio de la antigua Firestone, con 118 habitaciones. El 4 estrellas superior, en la calle Ramon y Cajal, abrió sus puertas en junio de 2022 y fue presentado como ejemplo de establecimiento sostenible por sus medidas de eficiencia energética o la gestión de residuos.

Ca’n Cirera, en la calle del Palau Reial, tiene 19 habitaciones. Es un casal señorial del siglo XV. La familia Cirera es la actual propietaria del edificio desde 1836 y decidió explotarlo como hotel después de que estuviera más de treinta años cerrado y así garantizar la conservación de esta joya del patrimonio palmesano.

Puro Grand Hotel es el tercer establecimiento de Puro Group, ubicado en la calle del Forn de la Glòria. Esta otra joya del casco antiguo palmesano representa la arquitectura gótica mallorquina del siglo XV.

El proyecto del Petit Monti·Sión, en la calle del Socors, de 4 estrellas y con 16 habitaciones, empezó en 2017, tras la compra del inmueble del barrio de sa Gerreria por parte sus actuales propietarios hace 25 años.

Próximas aperturas

Las cuatro aperturas que contempla la Asociación Hotelera de Palma son Nobis Hotel Palma, un apartahotel en el antiguo edificio Casa Roca, el OK Marivent y el JS Plaza Madrid.

Nobis Hospitality anuncia para el próximo verano el 5 estrellas Nobis Hotel Palma, en la calle de les Caputxines. El grupo sueco lo define en su web como un establecimiento «de lujo contemporáneo» en un edificio histórico que data del siglo XII.

Tendrá 37 habitaciones y suites, un restaurante y bar, terraza con tumbonas y spa. El diseño es de la firma sueca Wingårdhs y se pone en el acento en que se ubica en «una zona tranquila» del casco antiguo, donde los huéspedes «se encontrarán a poca distancia a pie de muchos de los mejores restaurantes, atracciones y lugares de interés de Palma.

Espais Roca está detrás de un proyecto de apartamentos boutique. Según ASHPAMA, sumaría 16 habitaciones.

Primer hotel de OK Group

Espais Roca presenta el alojamiento en el antiguo edificio Casa Roca, en la calle Hostals, como una Boutique Maison con 10 apartamentos de lujo «en uno de los edificios art déco más emblemáticos de Palma, subrayando también su ubicación «en el corazón del casco antiguo». Contará con una tienda gastronómica, con vinos y productos artesanales de las islas y con un gimnasio para los huéspedes.

OK Group prevé tener listo para el verano el OK Marivent, frente al palacio, en la calle Joan Miró. Será su primer hotel, propiedad de su sociedad OK Properties. Tras una reforma integral, con una inversión de más 2 millones de euros, abrirá como un 4 estrellas superior, con 16 habitaciones. Lo gestionará directamente la compañía que lidera Othman Ktiri.

También JS Hotels, de la familia Socias, ultima detalles para la apertura del JS Palma Plaza, ya anunciado en su web. El establecimiento que compró recientemente en la plaza Madrid, con 56 habitaciones, se convierte en su primer hotel urbano.