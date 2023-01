Jaime Martínez, candidato del PP a Cort: "Si soy el más votado es ciencia ficción que Fulgencio Coll de Vox sea alcalde de Palma"

Jaime Martínez Llabrés ha sido designado por la dirección nacional del Partido Popular como candidato a la alcaldía de Palma en las próximas elecciones municipales. Desde hace dos años preside la junta territorial de palma de su partido a la que ya se presentó como posible cabeza de lista en los comicios municipales por lo que asegura que su designación por parte del PP nacional es, en realidad, una confirmación de la voluntad del 99,9% de la militancia palmesana.

Ahora sí que ya es candidato, aunque nombrado a dedo por la dirección nacional de su partido.

Respuesta: Lo soy desde el viernes pasado, aunque en realidad he sido ratificado por la dirección nacional tal como contemplan nuestros estatutos para los cabeza de lista de las capitales de provincia. Le recuerdo que me presenté en febrero de 2020 para ser presidente del PP de Palma y también para ser el candidato a la alcaldía, por lo que el 99,9% de los afiliados votaron mi candidatura única.

¿Ya tiene en mente a su equipo?

Desde hace meses tenemos un equipo de trabajo integrado por un comité de dirección que ya se nombró y un equipo de campaña que está trabajando en un programa de gobierno. Lógicamente continuaré con este equipo y cuando ganemos las elecciones habrá otro en el Ayuntamiento.

Me refería a los integrantes de la candidatura.

No. La lista para las elecciones se presentará cuando toque, que será a finales del mes de abril. En estos momentos no puedo avanzarle cuál será su composición porque no se lo he dicho a ninguna de las personas que puedan conformarla. Creo que en estos momentos lo importante es el equipo que está trabajando en un programa alternativo al gobierno actual de Cort y seguiremos trabajando en esta línea.

Las encuestas dicen que la suya puede ser la lista más votada, pero no tendrá la mayoría suficiente para gobernar en solitario. ¿Con quién estaría dispuesto a pactar?

n todas las encuestas, aunque hay que recordar que son eso, encuestas, se observa una tendencia clara que indican que el PP volverá a ser la lista más votada al Ayuntamiento y, en segundo lugar, de crecimiento, lo que indica que este proyecto se consolida cada vez más como alternativa a al actual equipo de Cort. Para nosotros lo más importante es el programa que vamos a presentar, que será irrenunciable y que incluirá vivienda, seguridad, limpieza y de un proyecto de futuro. Si somos la lista más votada y, además la izquierda no suma para ser alternativa, voy a ser el alcalde de Palma y, por tanto, mi programa será el que se aplique.

¿Y en el caso de que en función de un pacto global para el Govern el Consell y el Parlament le impusieran que cediera la alcaldía a Fulgencio Coll, de Vox?

En primer lugar, la posibilidad de que el señor Fulgencio Coll sea alcalde si yo soy el candidato más votado, es pura ciencia ficción. En segundo lugar, sería adulterar la democracia y la voluntad de los ciudadanos y, en tercer lugar, le puedo asegurar que tanto nuestra presidenta autonómica, Marga Prohems, como nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo trabajan para conseguir una mayoría suficiente para implantar nuestro programa de gobierno en Palma, Balears y España.

Afirma que tiene para la ciudad un programa de gobierno que se basa en la cultura y el deporte. ¿En qué consiste esta propuesta?

Ya hemos ido desgranando alguna en los últimos meses. Por ejemplo, instamos a que el edificio del Instituto Oceanográfico que quedará vacío en poco tiempo se incorpore a la oferta museística de la ciudad, pero en especial queremos que la cultura y el deporte sean elementos cohesionadores de la sociedad y de los barrios de la ciudad. En contraposición a los proyectos de grandes manzanas y barrios cerrados de la izquierda, pensamos que debemos trabajar para abrir los barrios.

¿Y qué harán?

Pondremos orden a la programación de los teatros, escenarios exteriores y los museos existentes en Palma de todas las administraciones, que estarán bajo una dirección única. Lo mismo pretendemos hacer con el deporte, con el fin de que haya eventos y una apuesta clara de escuelas municipales para distintas modalidades deportivas. También vamos a hacer un importante esfuerzo para reformar integralmente todas las instalaciones municipales y, además, vamos a apostar por una oferta internacional en arte contemporáneo. También volveremos a dar la importancia que tenían y deben tener espacios como el Casal Balaguer, el Casal Sollerich, sa Llotja o el Baluard, para que tengan una programación de carácter internacional. Igualmente, pondremos de relieve las figuras de Joan Miró o de Ramon Llull, que nació cerca de la plaza Major, por lo que planteamos la incorporación de un centro de interpretación de la ciudad y de Ramon Llull.

También ha anunciado una revolución fiscal. ¿En qué consistirá?

Esta es una de las primeras acciones que anunciamos. Creemos que es el momento de que las administraciones actúen, en este caso también para ayudar a los ciudadanos. Entendemos la revolución fiscal como una serie de actuaciones en los impuestos en los que el Ayuntamiento es competente como son el IBI, el IAE, el Impuesto de Construcciones y obras (ICIO) y las plusvalías municipales. Para estos, enseguida vamos a aprobar unas ordenanzas que incluyan una serie de bonificaciones relacionadas con las familias numerosas y para los inmuebles existentes y los nuevos que se destinen a cultura o deportes. Por lo que respecta a la plusvalía municipal, y en consonancia con el anuncio realizado por la presidenta Marga Prohems ligado a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones relacionados con las herencias, ya que no podemos eliminar la plusvalía municipal, la bonificaremos en un 95%.

Ha anunciado asimismo que mejorará la limpieza. ¿Cómo?

En primer lugar vamos a diseñar un plan de choque, porque estamos en una situación de ocho años de decadencia en materia de limpieza en varios frentes. Por un lado, la limpieza de la ciudad. Por otro, los coches abandonados y en tercer lugar, el nulo mantenimiento de la ciudad. Todo lo anterior provoca que Palma se haya convertido en una de las ciudades más sucias de España. Lógicamente deberemos incrementar los efectivos necesarios en estas áreas. Vamos a sancionar a los autores de grafitis con el importe máximo posible y, en el caso de que sean menores, sus padres deberán hacerse cargo de la multa. También vamos a potenciar un servicio ya existente pero que ahora se infrautiliza consistente en la recogida de los coches abandonados previo aviso habilitando los espacios necesarios para su recogida. Por lo que se refiere a la limpieza vamos a territorializar más el servicio e implantaremos uno diario para la recogida de papeleras, la limpieza viaria y el riego de calles en todos los barrios.

Anuncia también que va a “dignificar” la Policía Local. ¿Ahora no es digno este cuerpo?

Tanto la Policía como cada uno de sus integrantes son dignos, aunque no lo ha sido su dirección política. Es necesario también dotar a este cuerpo de los recursos necesarios e imprescindibles que a día de hoy no dispone y, en especial, dotarla de los efectivos que necesita la ciudad. Recuerde que en los últimos 20 años mientras la población ha crecido en 100.000 personas la Policía Local cuenta con 600 efectivos y antes había 900. Por ello, estos 300 efectivos perdidos son más necesarios que nunca, de ahí la necesidad de planificar con la EBAP y la escuela municipal con el fin de dotar a la Policía de los efectivos suficientes para que la gente se sienta segura en la ciudad, porque en estos momentos no lo está, y lo vemos con las noticias que recogen a diario los medios de comunicación: agresiones, robos, intimidaciones.

¿Si gobiernan implantará o mantendrá el proyecto de tranvía?

El tranvía es un sueño desde hace 15 años de la izquierda que cada vez que hay elecciones lo saca de la chistera y lo muestra. Lo que debemos hacer porque cada día salen noticias de que este tranvía no es el que necesita la ciudad y que generará muchísimos problemas es aprovechar la inversión de más de 250 millones para la movilidad de la ciudad, pero para resolver antes otras cuestiones como la vía de cintura, completar el segundo cinturón, mejorar los accesos a Palma, eliminar el carril VAO, crear aparcamientos, redactar un plan de movilidad consensuado. Cuanto tengamos estos problemas resueltos, será la hora del tranvía, aunque antes que esta infraestructura de debe electrificar toda la flota de buses de la EMT, lo que permitiría disponer de líneas y frecuencias similares a las de un tranvía al aeropuerto porque, además ejecutar una infraestructura de estas características para turistas que tarda el doble de lo que lo hace ahora un autobús no me parece bien.

También presentaron una alegación a la totalidad al nuevo Plan General. ¿Continuarán con el trabajo realizado o lo modificarán completamente?

Desde el principio hemos sido claros con esta propuesta. Estamos en contra de este Plan General, tanto por sus formas como en el fondo. Por lo que respeta a las formas creo que un Plan General de una ciudad como Palma debe ser consensuado al máximo posible. Desde mi nombramiento como presidente del PP de Palma ofrecí al alcalde que nos sentáramos para hablar de este proyecto. Su respuesta fue la aprobación inicial. En este momento continuamos con nuestra postura de que se trata de un mal Plan General, que no soluciona los problemas de la vivienda, ni el futuro de la ciudad, con graves carencias en sostenibilidad. Ahora debemos esperar como se resuelven las más de 1.000 alegaciones presentadas, si se aceptan o no y cómo queda la documentación final. Si se tienen en cuenta tal como han anunciado, estaríamos hablando de un nuevo Plan General por lo que no se podrá aprobar definitivamente en este mandato. Y si no se tienen en cuenta las alegaciones tendremos un mal documento que espero que no se apruebe definitivamente.

¿Cómo resumiría su propuesta sobre turismo?

Tanto el presidente Feijóo como Marga Prohems anunciaron la creación del comisionado nacional de regeneración de zonas turísticas de España, que tendría sede en Palma, porque la Platja de Palma ha demostrado en los últimos 10 años que la inversión privada ha hecho su trabajo gracias también a la legislación aprobada por el PP. Ahora debe ser la Administración la que dé el paso para legislar y coordinar las actuaciones a realizar. Por ello un comisionado a nivel estatal sería un ejemplo a trasladar a otras zonas turísticas tanto de Balears como Magaluf, Cala Millor, Alcúdia o Sant Antoni de Ibiza. El comisionado nos pondría en el mapa a nivel nacional, pero también aspiramos a posicionarnos a nivel mundial mediante el desarrollo del distrito digital y convertirnos en un gran exportador de conocimiento.

¿Está de acuerdo con la reforma del paseo Marítimo?

Estoy de acuerdo en que se realice inversión en dónde es necesario hacerla. Por ello, invertir en el paseo Marítimo no es que sea necesario, es que es urgente y una obligación de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) por su deuda histórica pendiente con la ciudad de Palma. Piense que en la última década la APB ha tenido beneficios de 200 o 300 millones por la explotación de las instalaciones portuarias, por lo que una inversión de 39 millones de euros es irrisoria. Se ha perdido una oportunidad ya que la reforma se basa en una limpieza de cara y en la tala de árboles por lo que creo que es un error que va a dar más problemas que soluciones. Me comprometo a que si ganamos las elecciones lucharemos para que Madrid se repiense una serie de cuestiones, entre ellas la construcción de tres aparcamientos soterrados a lo largo de la línea marítima, que se ejecuten actuaciones tendentes a abrir más la ciudad al mar y dotarla de más equipamientos deportivos y culturales.

¿Tiene alguna propuesta para las canteras de Establiments?

Desde el PP tenemos claro que debemos estar al lado de los vecinos y su voz debe ser escuchada. En el caso de que se pudiera adquirir por parte del Govern esta cantera con fondos pongamos por caso de la ecotasa para su rehabilitación sería una forma de resolver definitivamente esta cuestión y acabar con la lucha existente entre administración y propiedad.

¿Está de acuerdo con la conversión del centro de la ciudad en una zona de bajas emisiones?

En esta cuestión tenemos un problema, porque el Ayuntamiento no ha sido transparente y ha tomado decisiones sin disponer de los correspondientes estudios técnicos. Nosotros no hemos visto la documentación que indique qué zona debe delimitarse como de bajas emisiones. No es una decisión política, debe ser una decisión técnica. Además, nos ha sorprendido que el Alcalde haya dicho que también paraliza su implantación, como el desarrollo el Plan Espacial de Santa Catalina, o el de la plaza de España. Lo anterior supone que tenemos un gobierno municipal que aprueba cuestiones trascendentales para la ciudad, pero que no se atreve a aplicarlas porque quiere paz electoral.

¿Cuál es su propuesta para la plaza Major?

En nuestro programa de gobierno incluimos unos 20 proyectos transformadores de la ciudad y el de la plaza Major es uno de ellos. No puede ser que uno de los puntos neurálgicos del centro histórico lleve tres años en estas condiciones. Es un insulto a los vecinos y a la ciudadanía. Pensamos que debemos ir más allá porque la plaza Major necesita un proyecto integral. Es decir, debemos resolver sin ninguna duda y urgentemente el tema de las antiguas galerías comerciales, pero el proyecto debe ir ligado a la reforma integral de la plaza y de todas las calles peatonales que confluyen: Sindicato, Sant Miquel, Jaume II y Colom, así como la Rambla. En las galerías comerciales, y de forma consensuada con vecinos y comerciantes, proponemos su conversión en un centro de interpretación de la ciudad, al tiempo que damos salida a reivindicaciones vecinales.

¿Y para el mercado municipal del Camp Redó?

Desgraciadamente ya está cerrado y difícilmente volverá a ser mercado, pero debemos asegurarnos el mantenimiento y el futuro de los demás mercados municipales como el de Llevant, cuyos vendedores están en precario; el de Pere Garau, con un 30% de puestos vacíos; el de Santa Catalina, cuya continuidad peligra con el Plan Especial de la barriada, y el del Olivar que, con el tranvía, también estará herido de muerte. Tenemos claro que los mercados municipales deben ser una prioridad porque son elementos de cohesión social y de interacción entre barrios.

¿Tiene alguna propuesta para el problema de la vivienda?

Aunque parezca lo contrario desde el Ayuntamiento se pueden hacer muchas cosas en esta cuestión. Exigiremos a los gobiernos central y autonómico que pongan las herramientas necesarias para resolver a corto y medio plazo este problema. En este sentido vamos a introducir en la Ley de Vivienda mecanismos para desarrollar vivienda asequible. En los barrios degradados como el Camp Redó, Verge de Lluc, Son Roca o Son Gotleu y otros, exigiremos un compromiso para poner en marcha proyectos de rehabilitación integral, lo que nos permitirá poner más viviendas en el mercado. A nivel municipal debemos disponer de un Plan General que defina de forma realista zonas en las que se puedan construir viviendas e incentivar las asequibles, porque si no nos encontraremos con la situación actual en la que se ha permitido la construcción de 1.000 viviendas lujo en el Nou Llevant frente a las menos de 200 de protección oficial. También proponemos la igualación de alturas en zonas del Eixample, permitiendo así más edificabilidad en determinadas manzanas, el incremento del índice del uso de vivienda en edificios de grandes dimensiones y, por último, incentivar al máximo el cambio de uso de locales comerciales, cumpliendo la normativa de habitabilidad.