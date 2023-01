Palma volvió a ser ayer una fiesta. Una gran celebración anhelada después de restricciones pandémicas que muchos aprovecharon para olvidar por unas horas todos los momentos difíciles. El día amaneció encapotado y terminó por destaparse, aunque hubo una constante: el frío invernal. Pese a ello, los palmesanos salieron a disfrutar y la ciudad rebosaba ganas de fiesta.

Como no hay fiesta sin música, Mikel Erentxun se encargó de encender la plaza de Cort y The Gramophone Allstars avivó la llama. Dos estilos, doble disfrute. Incluso hubo tiempo para el debate antes de que el ritmo se apoderara de los cuerpos:

-He leído que Sant Sebastià es una neofiesta, como el Much.

-No sé si neo, pero fiesta seguro.

Pasadas las 21 horas el músico donostiarra, exlíder de Duncan Dhu, salió al escenario entre vítores y aplausos, un recibimiento que solo podía ser correspondido con buena música. El inicio tuvo toque mallorquín: Erentxun comenzó la noche con Cicatrices, la canción que comparte con la isleña Maika Makovski. Siguió con un repaso a los grandes clásicos de su carrera como California o Mañana, y como la tradición, sin ilusión, tiene poco porvenir, Erentxun demostró que tras cuatro décadas de girar por el mundo, el rock sigue recorriendo sus venas y puede decirse que ya se ha consagrado como uno de los grandes del género en España.

Hubo tiempo también para canciones de su último disco, donde ha colaborado con artistas de talla internacional como Calamaro, Diego Vasallo, Eva Amaral o Coque Malla. La plaza de Cort, llena hasta arriba, era una muestra de su capacidad para movilizar al público, que agradeció que un cantante como Erentxun actuase en Palma. La última vez fue en el Parc municipal de Sa Torre de Felanitx, en verano de 2021.

Después del rock llegaba el jazz. The Gramophone Allstars, grupo encargado de cerrar una noche y una de las bandas jóvenes más talentosas de la escena española, deleitó a los asistentes con una mezcla de ritmos jamaicanos, jazz y soul con influencias claras de leyendas como Ray Charles o Stevie Wonder. Algunos de los asistentes reconocían, minutos antes de comenzar el concierto, que no conocían al grupo pero «con este nombre fijo que son buenos». Y así fue: la sorpresa fue mayúscula gracias a un recital emocionante.

Las canciones de sus últimos discos Jazzmaica o Maraca Soul se fueron sucediendo para el disfrute de los allí presentes. La clave del éxito quedó demostrada: mezclar perlas de la música negra con ritmos del presente. O como ya han declarado en actuaciones anteriores: revisionar temas clásicos con unos arreglos sorprendentes y creativos. Ciutat pedía una fiesta a la altura después de años complicados. Erentxun y The Gramophone se encargaron de que así fuera.