Un proyecto de ciudad en vilo por las elecciones de mayo

La asociación Palma XXI presentó ayer el anuario que resume las transformaciones y retos que afrontó la ciudad en 2022, un año que deja iniciativas «esperanzadoras», pero pendientes de formalizarse en un 2023 marcado por unas elecciones municipales que decidirán continuidad o un cambio de rumbo. En su tercera edición, el documento habla de las «transiciones» que vive la ciudad en diferentes ámbitos: urbanístico, económico, ecológico y de movilidad, y social.

El anuario de 2022 recoge los grandes titulares de 2022 y los puntos de inflexión que marcaron el latido de la ciudad. En el apartado de la transición urbanística no podía faltar el Plan General de Ordenación Urbana, un ambicioso documento que dibuja la ciudad de las propias décadas. «¿Tenemos PGOU o no tenemos PGOU»?, se pregunta el anuario. Elogia muchas de las iniciativas que contiene, pero lamenta que la tramitación se haya alargado más de lo previsto y que no vaya a poder aprobarse definitivamente esta legislatura.

Por otro lado, Palma XXI destaca la recuperación del espacio público por parte de los peatones en Nuredduna y en los próximos meses en Cotlliure y en el Paseo Marítimo.

En el capítulo de la transición económica el anuario llama la atención sobre el hecho de que la gentrificación haya alcanzado a barrios populares como Nou Llevant y Gomila, donde irrumpen nuevos desarrollos urbanísticos. El proyectado Parc Agrari de Palma debería ser el contrapeso a las grúas en los próximos años.

La ciudad, recuerda el anuario, sigue teniendo problemas para conjugar la actividad turística con el confort de los residentes. Bajó el número de megacruceros por el tope acordado con el sector, pero «siguen siendo un problema». El alquiler vacacional «continúa siendo habitual» pese a estar prohibido, y los estragos de la fiesta en Santa Catalina han puesto en pie de guerra a los vecinos.

La esperada apertura del parque del canódromo es uno de los hitos recordados en el capítulo de la transición ecológica y de movilidad, así como el banco de tierras que dibuja el futuro Parc Agrari. La cruz es el impacto ambiental de los megacruceros y en este sentido el anuario recuerda «la gran columna de humo negro» que expulsó en mayo el ‘Wonder of the Seas’, visible en toda la bahía.

En cuanto a la movilidad, Palma XXI celebra la gratuidad del metro, tren y bus, además de la recuperación del tranvía, pero lamenta que en 2022 el coche siguió siendo el gran protagonista de la calle.

En la transición social la asignatura pendiente es el precio de la vivienda y el «drama social» asociado. Asimismo, el anuario recuerda que Palma es «una ciudad de desigualdades» con «situaciones de pobreza y falta de acceso a los recursos básicos».

«En 2022 se iniciaron proyectos en línea con lo que defendemos de ciudad más verde y amable, pero nos preocupa el aumento de turistas, el alquiler turístico ilegal y la gentrificación que se ha extendido a nuevos barrios», valoró Jaume Garau, vicepresidente de Palma XXI.