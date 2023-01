El centro de protección animal de Son Reus, dependiente del Ayuntamiento de Palma, consiguió el año pasado por primera vez el denominado "sacrificio cero" para los perros y gatos.

Si bien se había conseguido desde hace siete años no tener que sacrificar a ningún perro sano de los que se acogían en sus instalaciones puesto que, o bien eran adoptados, o se daban en custodia a entidades, hasta el año pasado este objetivo solo se había alcanzado con los perros, pese a que en el caso de las mascotas de razas consideradas peligrosas su "adoptabilitad" era más complicada. No obstante, en 2022 tal como ha señalado el presidente teniente de alcalde de Medio Ambiente, Ramon Perpinyà, no se había conseguido para los gatos.

Lo anterior ha sido posible en parte gracias a la labor desarrollada por los voluntarios en las denominadas colonias felinas, de las que hay en Palma un centenar diseminadas por toda la ciudad, que realizan una importante labor en el control de la población de estos felinos procediendo a su esterilización.

De acuerdo con los datos proporcionados por Perpinyà, el centro de protección animal de Son Reus a lo largo de 2022 ingresaron un total de 3.676 animales, 1.032 perros y 860 gatos. El resto de animales que entraron en sus instalaciones son de razas domesticas que se han escapado de explotaciones agrícolas como ovejas o gallinas, además de ejemplares exóticos y de avifauna. El resto se corresponde a mascotas que han entrado cadáveres en las instalaciones municipales como consecuencia de atropellos o enfermedades.

De esta forma en 2022 entraron en Son Reus un total de 1.032 perros sanos frente a los 795 de 2021, lo que representa un incremento de 29,8%. Un porcentaje que, tal como ha explicado Perpinyà, "rompe la baja continuada de los últimos años y que fue especialmente destacada en los dos años de pandemia".

Por causas del total de perros 370 fueron abandonados, 280 se consideraron vagabundos por no disponer de chip identificativo, 319 fueron acogidos en las instalaciones municipales previa renuncia de sus propietarios y 63 ingresaron por "otras causas".

El incremento de los ingresos por la renuncia de sus propietarios es un indicador, según Perpinyà, de la "necesidad de trabajar para incrementar la responsabilidad y el conocimiento de lo que supone tener un animal en la familia".

Por lo que respecta a las salidas un total de 542 fueron adoptados (frente a los 390 de 2021) mientras que 433 fueron recuperados por sus familias de origen (en 2021 fueron 369). Lo anterior supone que el 92,73 % de los perros que ingresan en Son Reus por la renuncia de sus propietarios, por ser abandonados o vagabundos, encuentran relativamente en cuestión de días o meses una nueva familia de adopción o vuelven a sus casas.

En relación a los gatos, en 2022 llegaron a Son Reus un total de 860, la mayoría vagabundos, en concreto, 668. Trece habían sido abandonados , 128 enfermos y 41 por renuncia de sus propietarios.

De los gatos llegados al centro un 52,8 fueron adoptados, 30 recuperados por sus propietarios, 25 derivados a otros centros y 88 devueltos a las personas que los encontraron. De esta forma salieron del centro por distintos motivos el 72% de los mininos ingresados.

Colonias felinas urbanas

Perpinyà ha recordado que en el caso de los gatos, la prioridad de Son Reus consiste en la aplicación de denominado programa de colonias felinas urbanas y las esterilizaciones. En 2022 los veterinarios de Son Reus esterilizaron 1.570 gatos, que después de la intervención fueron devueltos a su colonia. Esta cifra consolida el crecimiento continuado de esta actividad ya que en 2021 se esterilizaron 1.359 gatos y devueltos a sus colonias, superando de esta forma los 911 de 2020 o los 775 de 2018 y 2019. De esta forma en tres años se han duplicado los gatos esterilizados en el marco de la gestión del centenar de colonias felinas atendidas por 300 voluntarios.

Plafaforma de gestión del voluntariado

Perpinyà ha explicado asimismo que durante el pasado año se han realizado o iniciado una serie de mejoras en las instalaciones del centro y de su gestión. Así, se procedió a la ampliación del horario de atención ciudadana abriendo también los jueves por la tarde.

Además, la próxima semana entrará en funcionamiento la nueva plataforma de informatización de la gestión del voluntariado, que permitirá agilizar la comunicación, facilitar el calendario de asistencia y la necesidad de voluntarios, entre otras tareas

También se ha consolidado una tercera plaza de veterinario y a lo largo de todo el año pasado se pudo contar también con el trabajo de un titulado en prácticas.

También se han realizado una serie de mejoras en las instalaciones, que han afectado al suelo de la primera nave y al embaldosado de la segunda. Asimismo se ha eliminado el fibrocemento de la cubierta instalando un material aislante en la segunda y tercera nave.

Igualmente, se han realizado trabajos de pintura de la primera nave y está pendiente en el resto, se han instalado placas solares fotovoltaicas, la conexión de aguas residuales a la red pública y se ha instalado un bebedor de agua potable para los visitantes, usuarios y mascotas, entre otras mejoras.