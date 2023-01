La Confradia de Sant Sebastià, que organiza este domingo Sant Tianent, consistente en una ofrenda de huevos que se realiza en el convento de clausura de Santa Clara para que haga buen tiempo y no llueva por las fiestas del patrón de la ciudad, ha anunciado que los actos programados han sufrido un adelanto de media hora en relación al anunciado. De esta forma la concentración y la salida del pasacalles desde la calle Can Vatloti se celebrará a las 10.00 horas y no a las 10,30 horas y se prevé que la ofrenda de huevos en el convento se realice a las 19,30. El baile de cabezudos en Can Vinagre se realizará pòco antes de las doce, al que seguirá la vermutda, los juegos de cucañas y la torrada.