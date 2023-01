El contador de árboles de la plaza de España de Palma, instalado por el área de Infraestructuras y Accesibilidad en marzo de 2021, está fuera de servicio desde hace unos días. Lo anterior se debe, según ha explicado la concejala de Infraestructuras de Cort, Angélica Pastor, a que la empresa que hasta ahora se encargaba de su funcionamiento ha finalizado el contrato, por lo que se deberá esperar a que el nuevo contratista que también llevará la web y las redes sociales de concejalía, se haga cargo de nuevo del servicio.

La instalación del denominado contador de árboles, tenía el objetivo de que la ciudadanía pudiese constatar en qué punto está la promesa electoral plasmada también en el acuerdo de gobernabilidad del Tripartito de Cort consistente en la siembra de un mínimo de 10.000 árboles durante el presente mandato. El hecho de que a los ejemplares sembrados no se resten los que, ya sea por motivos de seguridad, sanitarios o por la ejecución de obras, son talados, ha provocado constantes críticas por parte de la oposición y entidades. No obstante, Pastor defiende que no se resten del contador los árboles eliminados e insiste en que «nuestro compromiso fue el de sembrar 10.000 árboles en estos cuatro años, no de llevar una contabilidad de los ejemplares existentes».

El contador se estrenó en marzo de 2021 e incorporó los 1.191 árboles que se habían sembrado desde el verano de 2019 en reforestaciones realizadas en Bellver, es Carnarge, plantaciones populares y en los alcorques de las calles.

El aparato está asociado a una web 10000arbres.com que, además del número de árboles incorpora también un mapa indicando en qué zonas se han sembrado, cuántos y de qué especie. El último recuento indica 8.809 ejemplares.