El coste total del concierto de Antònia Font en Palma del próximo 28 de enero en el Parc de sa Riera, 341.621,81 euros, aprobado por el Ayuntamiento de Palma en Junta de Gobierno celebrada el 22 de diciembre, es el más elevado que ha pagado nunca Cort por un único concierto de las fiestas de Sant Sebastià y supera el caché de 2022 de artistas como C. Tangana (320.000) o Alejandro Sanz (260.000). Leiva cobra 130.000 euros por actuación en directo; Estopa, por encima de los 100.000, Taburete, 90.000 euros y Raphael en torno a los 80.000 euros.

Son precios que corresponden a conciertos gratuitos de verano y cuyos valores se han hecho públicos por la difusión dada durante en 2022 por los distintos ayuntamientos españoles que los han contratado. Por encima de estas cifras solo reina una artista española, Rosalía, cuyo precio de producción de un concierto, no solo el caché, oscila el medio millón de euros por actuación, según los promotores que ha consultado Diario de Mallorca. No obstante, la artista ha aceptado en el pasado cachés muy inferiores, antes de su gran estallido internación de 2022. En 2019 el Ayuntamiento de Córdoba desembolsó 219.000 euros por la actuación de la catalana en la Noche Blanca del Flamenco, un precio que no representaba solo el caché de la artista, sino toda la producción de la actuación en directo, como en el caso de Palma.