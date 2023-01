La E,mpresa Municipal de Transportes (EMT) prevé reforzar el servicio a partir de próximo lunes en previsión de una mayor demanda del transporte público debido a la entrada en vigor, des del el pasado día 1 de enero, de la gratuidad de todas sus líneas para los usuarios que utilicen la tarjeta ciudadana.

Desde la empresa municipal se había programado en previsión de una mayor ocupación el refuerzo de la capacidad de determinadas líneas mediante la sustitución de autobuses de doce metros por los nuevos de 18 metros, lo que supondría un incremento del 50% en cuanto al número de usuarios, a partir del lunes de esta semana. No obstante, se comprobó que no ha sido necesario puesto que no ha habido una gran demanda puesto que se trata de una semana en la que aún muchos ciudadanos están de vacaciones y en la que los cetros escolares permanecen cerrados.

Lo que sí se ha detectado ha sido un "especial incremento·" de la demanda de información tanto en la oficina de atención al cliente como en las de atención ciudadana (OAC). Al respecto, desde el Ayuntamiento se recuerdo que los ciudadanos puede dirigirse a las OAC de Avingudes, Plaça de Santa Eulàlia, l'Aernal, Pere Garau, s'Escorxador, Sant Agustí Son Fereriol, Son Moix y Sant Ferran en demanda de información. También se puede ampliar la información en la web de la EMT y a través de sus redes sociales. En el caso de que quieran acudir de forma presencial a la oficina de atención al ciudadano de la empresa deben solicitar cita previa a través de la dirección https://bit.ly/3Q4X8Rf.

Desde la EMT se recuerda que se debe hacer servir la tarjeta ciudadana sin que sea preciso ninguna acción previa, ya que los sistemas informátcos están preparados para reconocer la promoción. Asimismo, se recomienda comprobar si la tarjeta ha caducado o no. Lo anterior se puede hacer cada vez que se sube a un bus en la pantalla de la validadora y también en la dirección https://bit.ly/3Q7P2qN.

En estos momentos existen alrededor de 400.000 tarjetas ciudadanas en Palma, cifra que supera las 500.000 si se incluyen las tarjetas de los residentes en otros municipios que cuentan con un convenio con la EMT . Para la obtención de la tarjeta solo cabe ser residente en la ciudad o en cualquier municipio de Mallorca.