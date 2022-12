Las viendas vacías de grandes tenedores pagaran un recargo del 50% del IBI en Palma

Las viviendas vacías de grandes tenedores, entendiendo como tales las empresas o particulares que dispongan de diez o más propiedades, deberán pagar el próximo año un recargo del 50% en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La medida ha sido aprobada definitivamente en el pleno ordinario celebrado este jueves, después de que el equipo de gobierno haya rechazado las alegaciones presentadas por el grupo municipal del PP.

Este recargo ya será de aplicación en los recibos de este impuesto que se pongan al cobro el próximo año. Tal como se recoge en la modificación de la ordenanza fiscal aprobada este jueves y, de acuerdo con la ley de Vivienda de Balears aprobada en junio de 2018, se entenderán como viviendas desocupadas con carácter permanente aquellos que así declarados por la Comunidad Autónoma y que figuren como tales en el registro de viviendas vacías de grandes tenedores de cesión obligatoria por sus propietario y que consten inscritos como tales.

La ordenanza aprobada incluye asimismo que la declaración municipal como vivienda vacía con carácter permanente se iniciará de oficio, utilizando como prueba como medios de prueba e indicios de desocupación, en la fecha de 31 de diciembre, previa audiencia del propietario.

En la misma modificación, que también será de aplicación a partir del próximo ano se incluyen una serie de bonificaciones del impuesto que afectan a las viviendas de protección oficial y aquellas que realicen trabajos de mejora del aprovechamiento térmico y eléctrico. De esta forma podrán disfrutar de una bonificación del 50% del impuesto durante siete años en lugar de los cinco actuales a petición del interesados. Este mismo descuento se podrá aplicar a los inmuebles que hayan instalado sistemas de ahorro térmico o energético mediante la instalación de placas solares destinadas al autoconsumo. Esta bonificación se aplicará en todos los casos durante los seis períodos impositivos posteriores a la instalación.

En cualquier caso las instalaciones que pueden ser bonificadas deberán estar debidamente homologadas, además de aportar a la petición la comunicación previa a la ejecución de la obra justifican do el pago de la tasa urbanística. Cuando se trate de una vivienda en régimen de propiedad horizontal en la que se ejecute una instalación compartida para suministrar energía a todas las viviendas o en alguna de ellas, se podrán acoger a la misma bonificación del impuesto aplicándoles los mismos requisitos. En este caso, no obstante, solo se podrán beneficiar las viviendas vinculados a la instalación por lo que deberán aportar la relación de propietarios que participen en el proyecto. En cualquier caso la bonificación no podrá superar el coste de la participación económica de cada propietario en la instalación.

Suplementan con 900.000 euros proyectos por la inflación

El incremento de los precios para la ejecución de diez proyectos ha obligado a modificar una serie de partidas presupuestaria procedentes del préstamo bancario por un importe de 21 millones suscrito para 2022, por un importe de casi 900.000 euros. De esta forma la partida de 583.000 euros inicialmente destinada a la compra de los terrenos necesarios para la ampliación del colegio público de s’Aranjassa, se suprime con el fin de complementar el presupuesto de diez proyectos que ya se están ejecutando y cuyo presupuesto se ha incrementado debido al aumento del precio de los materiales y de la inflación. De esta forma, se podrá continuar con las obras del paseo de Son Sardina, la plaza del Nins de s’Arenal o las de Son Ametler, entre otras.

El IBAVI aportará 30 casas para erradicar Son Banya

Lo anunció al término de la sesión plenaria celebrada ayer el teniente de alcalde de Cultura y Servicios Sociales, Antoni Noguera. El Institut Balear de la Vivienda (IBAVI) organismo dependiente del Govern balear se ha comprometido a aportar, a lo largo del próximo año, 30 viviendas de protección oficial que se destinarán a albergar a las familias que entren en el programa de erradicación del poblado de Son Banya. De esta forma, el organismo autonómico aportará siete casas antes del próximo mes de febrero, mientras que el Ayuntamiento cederá otras dos. De esta forma, en el primer trimestre del próximo año se podrá proceder al derribo de dos manzanas completas del poblado y si el ritmo se mantiene estará erradicado en 2023.

Pastor reitera la legalidad del asfaltado de un camino

La concejala de Infraestructuras del ayuntamiento de Palma reiteró ayer en el pleno la legalidad del reasfaltado de un tramo del camino que comunica el acceso al bosque de Bellver por la calle Polvorí y las dependencias de la Policía Montada, y otro tramo que comunica estas instalaciones con el aparcamiento de vehículos situado en una explanada cerca del castillo. La concejala esgrimió un informe elaborado por el servicio de Vialidad del departamento de Infraestructuras, en el que se indica que la petición del PP de eliminar el asfalto colocado «aparte de ser inviable tanto técnicamente como económicamente, incluso en el aspecto medioambiental, es improcedente y contraria a los objetivos de protección del bosque».