El tranvía que unirá la plaza de España con el aeropuerto de Son Sant Joan traerá "el caos circulatorio a las Avenidas y a las barriadas del Nou Llevant, el Molinar el Coll den Rabassa y Can Pastilla", ha afirmado esta mañana el presidente del PP de Palma y candidato de los conservadores a las próximas elecciones municipales, Jaime Martínez.

Matínez ha explicado en la plaza de España, en la que se prevé la construcción de la nueva estación de la que arrancará el tranvía, las catorce alegaciones presentadas durante el período de información al público del proyecto básico del primer tramo de este nuevo medio de transporte en las que se ponen de manifiesto que se trata de una propuesta, que costará 350 millones en la que prima "el oscurantismo y la falta de transparencia".

Por ello, en todas y cada una de las catorce alegaciones presentadas solicitan que se proceda a la suspensión del proyecto hasta que no se conozca y se pueda valorar, con datos contrastados, el impacto que puede tener sobre la circulación, no se tengan los informes de movilidad necesarios, las alternativas a la supresión de plazas de aparcamientos a lo largo del trazado y hasta que los ciudadanos no dispongan de todos los informes, entre los que incluyen de forma preferente en este caso los relativos a la movilidad.

Asimismo, consideran inviable que se pueda salvar el arbolado afectado por el trazado que se contempla en el proyecto básico tanto en la plaza de España con el las Avingudes, por lo que se solicita que se redacte una valoración técnica sobre el impacto que tendrá sobre el arbolado, con descripción exacta del número de ejemplares afectados, con detalle de las especies y el año de plantación.

Igualmente, exigen que se redacte un estudio de viabilidad y de impacto sobre el paisaje urbano de un sistema de tranvías sin catenaria, además de la formalización de un estudio de las vibraciones y el ruido que la infraestructura acarreará, en especial en los tramos del Molinar, el Coll den Rabassa y Can Pastilla en los que se prevé la plataforma única.

En este último caso, insisten en la necesidad de que se redacten y publiquen los estudios de movilidad que ofrezcan alterntivas a la eliminación del tráfico previstos en los tres tramos en los que se contempla la plataforma única, además del correspondiente estudio económico sobre la adecuación para la apertura de nuevas vías para la solución a la problemática generada.

Asimismo, ponen de manifiesto que uno de los informes elaborados pro el propio Ayuntamiento advierte de que "no se puede comprobar que el proyecto cumple con todos los estándares en materia de accesibilidad universal porque no se han publicado los informes necesarios al respecto, en informa desfavorablemente", otro de los motivos que los populares esgrimen para la suspensión de la tramitación hasta que no se conozcan los informes que faltan.

Otros de los motivos del rechazo del proyecto consiste en el hecho de que no se ha publicado ni se adjunta un estudio económico financiero, además de la superposición de proyectos como el de la sustitución del pavimento de la plaza de España, y la falta de los informes preceptivos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), el informe desfavorable de la comisión del Centro Histórico del propio ayuntamiento, la falta de participación ciudadana y la caducidad de la declaración de impacto ambiental.