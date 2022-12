No habrá fiesta de fin de año en las plazas de Cort y Joan Carles I este 31 de diciembre como venía siendo habitual antes de la pandemia provocada por el coronavirus, si bien desde la concejalía de Participación Ciudadana se pondrá todo a punto para que los ciudadanos que lo deseen puedan recibir el año nuevo con las doce campanadas de en Figuera, el reloj que preside la fachada de Cort.

La concejala de Participación Ciudadana, Claudia Costa, ha justificado la decisión de no acompañar la entrada del nuevo año con actuaciones musicales y proyecciones lumínicas como se hacía e años anteriores a la pandemia, puesto que, cuando se aprobaron los presupuestos del presente año, con la distribución de las correspondientes partidas, no se tenía claro qué tipo de concentraciones de personas estarían autorizadas.

Una vez que sanitariamente ya se vio claro que se podrían autorizar las concentraciones de personas se priorizó concentrar los esfuerzos presupuestarios hacia las actividades relacionadas con la Navidad y Año Nuevo más multitudinarias como pueden ser el encendido de las luces, la llegada de los pajes reales o la cabalgata de Reyes, entre otros actos incluidos en el programa festivo editado hace unas semanas, que ya no incluyen las fiestas de las campanadas en Cort y la plaza Joan Carles I.

Según Costa, la fiesta de Año Nuevo concentraba un número escaso de personas en ambos emplazamientos que, además, poco antes y poco después de las campanadas. Se trata en michos casos de grupos de amigos y familiares que acudían a la plaza de Cort o a la de Joan Carles I solo en el momento de recibir el año nuevo y que posteriormente se marchaban, pese a la fiesta continuaba en ambos emplazamientos con actuaciones musicales en vivo o enlatadas.

Si bien no habrá fiesta sí que los ciudadanos que lo deseen podrán acudir a la plaza de Cort para iniciar el año con el sonido de las campanadas de en Figuera, cuyos encargados, los relojeros Biel y Antoni Julià, que se encargan de su mantenimiento, lo habrán puesto a punto. Según Costa, este año se contratará la ampliación del sonido de las campanadas con el fin de se puedan oír sin problemas desde la plaza de Cort y que no ocurra lo del año pasado que, si bien las campanadas sonaron puntualmente y correctamente no se oyeron desde la plaza o lo hicieron con poca intensidad hasta el punto de que muchos de los asistentes creyeron que no habían sonado.

La concejal ha explicado asimismo que en Cort se montará el dispositivo de seguridad habitual con el fin de garantizar que las personas que se concentren en la plaza puedan disfrutar de las campanadas, y también se procederá a realizar los cortes de tráfico necesarios para que no haya circulación rodada.

El relojero Biel Julià, que ha vistado esta mañana en Figuera para comprobar que todo está a punto para dar las campanadas, ha manifestado que desde que se procedió a revisarlo y a cambiar alguna de sus piezas más deterioradas "está perfectamente". Ha afirmado asimismo que "marca las horas y los cuartos razonablemente bien y sin que se produzcan grandes retrasos", aunque ha reconocido que, como todo reloj mecánico, "cada semana debemos practicar algunos ajustes, o engrasar los ejes, entre otros trabajos".