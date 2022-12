El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha rechazado la propuesta presentada por el grupo municipal del PP para que sea debatida en el próximo pleno municipal por la que se insta al alcalde, José Hila, a "pedir disculpas públicamente y de forma personal y por escrito a todos los funcionarios y agentes de la Policía Local que fueron injustamente señalados y suspendidos de empleo y sueldo a raíz del conocido como caso Cursach".

El concejal socialista, Francisco Durcrós, se ha encargado de argumentar el rechazo a la proposición de los populares, que ha contado con el apoyo de Vox y la abstención de Ciudadanos, porque, tal como recordó, el alcalde, en un pleno celebrado poco después del archivo del denominado caso ORA, que se derivaba del anterior ya pidió "disculpas a cualquier persona que se hubiera sentido ofendida por una acción, acusación o declaración suya en relación a este caso. Asimismo, Ducrós ha recordado que en estos momentos todos los funcionarios y agentes de la Policía Local a los que se les aplicaron medidas cautelares o fueron encarcelados y han sido exonerados, "están ocupando sus puestos de trabajo, han cobrado los sueldos que dejaron de percibir y se les ha abonado o se está en fase de hacerlo los gastos judiciales a los que tienen derecho.

El concejal socialista afirmó asimismo que las suspensiones de empleo y sueldo practicadas por parte de la administración municipal en relación a este caso se iniciaron en el mandato del alcalde popular Mateo Isern, como consecuencia de las medidas cautelares dictadas contra los afectados por el juzgado. En relación al exconcejal y diputado del Partido Popular, Álvaro Gijón, Ducrós ha recordado que fue el propio PP quien le apartó de su grupo y pasó al de concejales no adscritos. Asimismo, recordó que los populares en su momento exigieron la dimisión o la destitución de los ex concejales Antoni Verger de Més y de Antoni Noguera por su imputación en distintas causas judiciales y nunca se disculparon cuando fueron desimputados.

También se ha rechazado el reconocimiento de los "errores cometidos por parte del equipo de gobierno y, concretamente, por parte de la anterior concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, en la gestión de la Policía Local durante la instrucción y juicio del caso. Asimismo, no se procecerá tal como han solicitado los conservadores a "pedir perdón al Partido Popular de Palma por haberlo acusado públicamente de haber organizado una trama corrupta" en el seno de este cuerpo "con el fin de restablecer en la medida de lo posible el honor y la dignidad de las personas afectadas y del cuerpo".

Con anterioridad, en la comisión informativa de Economía, se había rechazado que Cort se persone como acusación particular en las causas abiertas contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Subirán. Por su parte, Vox decidió retirar una propuesta relativa a las consecuencias políticas y patrimoniales par el Ayuntamiento del archivo del denominado caso Cursach, aunque dejó para su discusión el el pleno del jueves de la semana que viene la proposición relativa al reconocimiento público por parte de Cort "a los policías ofendidos por un caso de corrupción jucicial"