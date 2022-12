Carmen Riu ha estallado este viernes contra el alcalde de Palma, José Hila, por utilizar “la palabra ‘Kelly’ para designar a las Señoras que Limpian”. Lo considera una falta de respeto” que hasta “roza la ofensa” hacia el colectivo de las camareras de piso. La consejera delegada de RIU dice querer “saber” en una carta pública que dirige a Hila si a él se alude “como un ‘Kego’ (que gobierna). Riu se refiere a que ayer el alcalde inauguró un parque en la Playa de Palma dedicado al colectivo de camareras de pisos, se trata del antiguo parque de la Platja de Palma que se llama a partir de ahora Parc de les Kellys.

Esta iniciativa partió de una exposición realizada el año pasado en el Casal Solleric en la que se reconocía la labor realizada por las camareras de pisos y según el alcalde, José Hila, "a partir de hoy formáis parte de Palma", ya que "es la forma en la que la ciudad os homenajea".

Tras esta inauguración la hotelera reclama que se modifique el nombre del parque por el de “Parque de las Camareras de Pisos” o “Parque de las Limpiadoras”.

Considera que utilizar el término kelly es “rebajarlas” y peor aún que lo utilice un alcalde porque es “una vergüenza y un clasismo” que no es propio “de un socialista”.

"Me parece una falta de respeto e incluso desde mi punto de vista roza la ofensa·" Carmen Riu - Consejera delegada de RIU

"Me ha alegrado mucho que se destine un parque a las Señoras Camareras de Pisos o alas Señoras Limpiadoras, se lo merecen", arranca su misiva Carmen Riu. Y continúa: "Al igual que en la Plaza Juan y Luis Riu hay una estatua de un camarero que nos da la bienvenida bien podríamos, en dicho parque, hacer una escultura que las ensalce".

Para la consejera delegada de la cadena RIU es incomprensible "que se utilice la palabra 'Kelly' para designar a las Señoras que Limpian" hasta el punto que lo considera "una falta de respeto e incluso desde mi punto de vista roza la ofensa", afirma.

Carmen Riu reconoce que se ha "enfurecido" y que esta vez no ha dejado "pasar unos días" como cuando eso le sucede para volver a enfrentarse a dicho asunto. "En este caso no he querido esperar, llevo años que cada vez que oigo la palabra “queli” referirse a las Señoras de Limpieza y no a nuestras sabrosas galletas, me encoleriza", prosigue, para renglón seguido pedir disculpas al primer edil "si considera que mi tono no ha sido el adecuado".

La consejera delegada de la cadena con su sede en Playa de Palma termina "con un ruego": "Quizás, yo no me merezca que se cumpla, pero sí, los Señores y Señoras a quien ha querido ensalzar, por favor modifique el nombre del parque por el de “Parque de las Camareras de Pisos” o “Parque de las Limpiadoras”.

Cabe recordar que la palabra kelly forma parte del nombre con el que el colectivo de camareras de piso se autodenomina. De hecho forma parte de su agrupación, la Unión Kellys Baleares. E incluso forma parte de sus asambleas nacionales, como el Congreso Nacional de Kellys Unión, que se ha celebrado en Palma.