Se repite la historia de los últimos ocho años en el Ayuntamiento de Palma. El equipo de gobierno municipal, integrado por los concejales del PSIB-PSOE, Podemos y Més per Palma no ha aceptado ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos municipales de la oposición y ha aprobado inicialmente en solitario el proyecto de presupuestos municipales para el próximo año, que suman 753,9 millones si a los 487,4 millones del presupuesto propio del Ayuntamiento se suma el de sus empresas, institutos y organismos públicos, la cifra más alta de la historia.

Tanto el PP, como Vox y Ciudadanos, así como el concejal no adscrito Josep Lluis Bauzá, han presentado inicialmente una enmienda a la totalidad solicitando en todos los casos que el proyecto presentado sea retirado y que se elabore una propuesta nueva, lo que significaría que los presupuestos no estuvieran aprobados antes de finalizar el presente año y la consiguiente prórroga automática de los actuales, dejando así las manos atadas al equipo de gobierno para ejecutar los nuevos proyectos de inversión previstos, como la nueva pista de atletismo, todo ello en año electoral.

García: "Es el resultado de varios años de buena gestión"

El concejal de Hacienda, Adrià García, ha manifestado que se ha podido elaborar el mayor presupuesto que ha tenido hasta ahora el Ayuntamiento de Palma como resultado "de varios años de buena gestión municipal" y porque detrás de esta propuesta "está un equipo de gobierno fuerte, estable y sólido", pese a estar integrado por tres partidos distintos.

Ha puesto en valor también que se trata del octavo presupuesto aprobado en el que "consolidamos nuestro compromiso de no incrementar impuestos". Al respecto, ha recordado que Palma es la segunda ciudad de España con el con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) más bajo.

La "buena gestión" realizada en este período ha permitido, en palabras de García, redudir la deuda municipal en más de 100 millones de euros, puesto que en 2015 "debíamos a los bancos 325 millones y ahora estamos sobre los 100".

Ha destacado que la clave del incremento de ingresos sin aumentar los impuestos se debe a que "hemos ido a pedir dinero a todas las instituciones, tanto insulares como autonómicas, estatales y de la Unión Europea", lo que ha permitido "conseguir el compromiso de inversiones históricas para nuestra ciudad, como Son Busquets, la nueva depuradora, el tranvía, o la renovación de al flota de la EMT", entre otros. Asimismo ha manifestado que "hemos dado la vuelta a la forma de hacer política en esta ciudad, intensificando la limpieza viaria y avanzado en el nuevo modelo de ciudad".

Celeste dirigiéndose al alcalde: "Usted pasará a la historia por haber sido la carga más insoportable para Palma"

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Celeste, ha sido muy crítica con la propuesta presupuestaria, ha manifestado que si el presidente Pedro Sánchez "pasará a la historia por haber desenterrado a Franco, usted -refiriéndose al alcalde- lo hará por haber sido la carga más insoportable para Palma". Al respecto le ha recordado que pese a haber gestionado "el mayor presupuesto de la historia, va a dejar una ciudad más sucia y con numerosos cadáveres urbanos como el de la plaza Major, la Platja de Palma o el mercado del Camp Rodó".

Asimismo, ha justificado la enmienda a la totalidad presentada por su grupo y el voto negativo a las cuentas municipales porque "decir sí a estos presupuestos significa decir sí a unas cuentas infladas y que asaltan a los bolsillos de los ciudadanos, duplicando el precio de las entradas al castillo de Bellver o incrementando la recaudación por multas".

Propuesta "ininteligible y desordenada"

Para el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, se trata de un presupuesto "ininteligible y desordenado, que no favorecen a los intereses de los palmesanos puesto que no se eliminan gastos políticos e ideológicos". Además, para Coll, "no mejoran el acceso a la vivienda y, en materia de Movilidad, plantean proyectos como el del tranvía", al que ha calificado como "un auténtico atraso".

Proyecto de "ciencia ficción"

La portavoz y ya candidata a la alcaldía por Ciudadanos, Eva Pomar, ha calificado el proyecto presentado como de "ciencia ficción" y ha afirmado que "la promesa de transformación de Palma no ha llegado ni llegará de la mano de un gobierno progresista que lo único que ha traído es retroceso".

Ha recordado asimismo que su grupo municipal ha ido aportando soluciones a los problemas existentes "que no tienen reflejo en este presupuesto", y ha afirmado que las cuentas presentadas "tratan al turismo con complejos, cuando se trata del motor económico de la ciudad".

También ha echado en falta proyectos que sean capaces de transformar barriadas como la de Pere Garau, den soluciones a la plaza Major e inviertan en el Camp Redó.

Ha reprochado al alcalde que se sienta orgulloso "con cinco cosas que no ha hecho" y que "hinchen los ingresos con el incremento de las multas de tráfico y el coste de las licencias urbanísticas, cuya partida se incrementa en un 87%.

Por último, el concejal no adscrito Josep Lluis Bauzá, también ha solicitado la retirada de la propuesta reprochando, como todos los demás grupos de la oposición por otra parte, que no se contemplen los 30 millones de la capitalidad, y que actúen "como una delegación del Consell, del Govern y del Gobierno central".

Los grupos de la oposición han presentado un total de 62 enmiendas parciales, 33 Ciudadanos, 10 Vox y 19 el PP, todas ellas rechazadas por el equipo de gobierno.

Ahora el proyecto presupuestario se expondrá al público para alegaciones y se espera que se apruebe definitivamente en un pleno extraordinario que se convocará el próximo día 30 de diciembre.