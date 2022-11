«Jaime III no es tan comercial como se cree», aseguran los comerciantes

La Milla de Oro de Palma se resquebraja. La calle Jaume III, conocida por todo el mundo como una de las más comerciales de la isla se ha convertido en todo un mito. Este diario informaba esta semana de que se trata, además, de una de las vías comerciales más caras de España por los elevados alquileres de sus locales y los comerciantes de la zona no dan crédito, dicen que «se pide una barbaridad de alquiler para lo que renta el negocio» ya que, aseguran, «no es una calle tan comercial como la gente piensa. Hay días que se vende cero».

Así de contundentes se muestran el responsable y el vendedor de una de las tiendas de la conocida vía, quienes prefiriendo el anonimato van más allá y dicen que «esta calle está vacía incluso en verano. Tenemos una tienda más en otro sitio de Mallorca y la diferencia en ventas es abismal», relatan. Grandes marcas llenan cada uno de los rincones de Jaume III, lo que lleva a que muchos de los comerciantes prefieran ocultar su identidad: «Cuando es negativo lo que se va a publicar es mejor que no se sepa quiénes somos», alegan.

Curiosamente estos testimonios coinciden. «Es una calle que ha decaído bastante, yo creo que con la venta online se han perdido muchas ventas físicas. Hace diez años las dos semanas de Navidad eran una locura y ahora si me apuras está yendo peor que a principios de mes», relata otro de los vendedores. Por otro lado, hacen hincapié en que con un alquiler «que debe rondar los 7.000 euros, las obras que te hacen perder clientes y los coches que ya casi no pueden pasar, todo son pérdidas».

Y es que alquilar el local más caro que se ofrece en estos momentos en la vía palmesana asciende a 15.000 euros al mes. Se trata del recinto que antes albergaba Cortefiel. La conocida tienda tuvo que cerrar sus puertas el año pasado al no haber llegado a un acuerdo sobre el arrendamiento. Ahora el local, de 171 metros cuadrados, se alquila en el portal inmobiliario Idealista por 15.000 euros y una descripción que nada tiene que ver con la realidad que describen los comerciantes: «Está ubicado en la Avenida Jaume III, principal calle comercial de la ciudad. Famosa por sus comercios y tiendas de lujo, atrae a numerosos compradores que pasan el día recorriéndolas».

Causas

Los comerciantes achacan la falta de ventas al comercio online, la pandemia y las obras que Emaya estuvo realizando para renovar la red de agua potable y alcantarillado y mejorar el drenaje de la avenida y que terminaron hace escasos días. «Es que no hacen las obras de febrero a marzo, cuando sabemos que la isla está tranquila, las hacen cerca de diciembre, cuando tenemos un pequeño repunte en el comercio», se queja Francisco Javier Domínguez, de la boutique Liu-Jo. Con los trabajos de Emaya «la gente no quería entrar en las tiendas. Todavía había turistas y con el ruido y el polvo no se paraban a comprar», apunta Liset Almanza, de Vialis Aro, quien «espera con mucha ilusión la Navidad ya que en esta semana, en vísperas, «ha habido menos ventas que la anterior. La gente está más apretada y compra lo necesario. Espero que mejoren las ventas», describe.

Raquel Panzuela, de Foot on Mars, se muestra escéptica con estas fechas: «No sé cómo irá la Navidad, porque en esta calle está todo cada vez peor, porque ahora se puede comprar todo en internet», dice. Aura de Horna, de Aristocrazy, tampoco confía en un repunte de ventas estos días: «No hay turistas y la calle está vacía. Sin ir más lejos el otro día, con los espectáculos del día anterior al encendido de luces, la calle daba pena, no había casi gente», enfatiza.

Marina y Paula, de Costa Diva, creen que «la pandemia ha afectado muchísimo. Hace años en Navidad todo eran ventas y ahora ya no es así», señalan. De hecho explican que «la última vez que hubo rebajas, aplicamos poco descuento porque lo que costaba el año pasado el zapato y lo que cuesta este es increíble. Se está aguantando lo que se puede», argumentan. A pesar de todo, algunos comerciantes como Fátima, que acaba de abrir My uncle, se muestran esperanzados: «Después de los dos años que hemos pasado, espero que en Navidad venga mucha gente a comprar».