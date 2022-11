Las obras de remodelación del paseo Marítimo, iniciadas el pasado viernes por la Autoridad Portuaria de Balears (APB) se convertirán en "una ratonera" para la movilidad de Palma. Así se ha expresado el presidente del PP de Palma y futuro candidato a la alcaldía por este partido, Jaime Martínez Llabrés, en el transcurso de una visita realizada a la zona en obras.

Martínez considera que el hecho de que no se hayan dado alternativas a la supresión de cerca de 1.000 plazas de aparcamiento que se contemplan en el proyecto y que tampoco se hayan tenido en cuenta alternativas de movilidad en transporte público, así como que no se solucione ni el transporte de mercancías por Portopí ni el acceso al Palacio de Congresos y que se haya renunciado al segundo cinturón, en opinión de Martínez, va a provocar la "tormenta perfecta" para conseguir que la ciudad esté permanentemente colapsada.

Para el presidente de los populares palmesanos la remodelación del paseo "es una oportunidad perdida para Palma" ya que, como su propio nombre indica, se trata de una intervención "en el puerto de Palma, lo que demuestra que para su diseño y ejecución no se ha pensado en las necesidades de la ciudad". Ha afirmado que los palmesanos "no nos merecemos el proyecto que se está ejecutando" y ha criticado al alcalde, José Hila, por "no haber defendido los intereses de la ciudad".

Ha indicado asimismo que "se eliminan 1.000 plazas de estacionamiento, sin contemplar ninguna medida de refuerzo del transporte público, incrementando de esta forma el déficit de plazas de estacionamiento para el vehículo privado que en estos momentos ya es de 15.000". Lo anterior supondrá, a juicio de Martínez, "la colmatación de las barriadas periféricas", por lo que ha insistido en que se trata de un proyecto "malo para los comerciantes, para los restauradores y para los vecinos".

Para solventar esta situación, a su juicio, "se podrían haber proyectado tres bolsas de estacionamiento subterráneo a lo largo del paseo".

Además considera Palma "no se merece que la inversión de la Autoridad Portuaria en esta zona sea de solo 37,5 millones, lo que representa tan solo un 10% de de sus ingresos por tasas". Ha indicado asimismo que se trata de una inversión que en algunos casos es "casi triplicada" por la realizada por la iniciativa privada cono los 80 millones de la remodelación del Club de Mar.