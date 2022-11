Los contenedores de basura del futuro: ¿habrá que pagar para tirar la basura?

Palma concentra estos días a los principales expertos en la gestión de residuos y en la limpieza de los espacios públicos. Más de 400 personas acuden a unas jornadas técnicas de medio ambiente que organiza la asociación Anepma, que concentra a las principales empresas públicas de limpieza.

Además de las charlas, las empresas han expuesto en el Palau de Congresos las principales novedades técnicas para facilitar la labor de limpieza de las calles y de los parques. Son empresas que tienen muy claro que el futuro pasa por la electrificación de los vehículos, dejando atrás los motores de combustión, con el objetivo principal de que se dejen de contaminar el ambiente.

Otras empresas también ofrecen las novedades de diseño de los contenedores de basura del futuro. Son depósitos más inteligentes que los que están actualmente repartidos por Mallorca, ya que la tecnología permite que para poder abrir uno de estos contenedores sea necesario el uso de una tarjeta o llave electrónica. Estos nuevos diseños, según explicaron los expertos, van encaminados a contar con sistemas, que ya se utilizan en muchas ciudades, que permiten cobrar a los ciudadanos cada vez que depositan basuras. Estos depósitos también disponen de elementos electrónicos que avisan a la central cuando ya están llenos o cuando se está produciendo un incendio en su interior, lo que facilita la rápida extinción del fuego.

Ramón Perpinyà, presidente de Emaya, destacó en la inauguración de las jornadas que el sector que copan estas empresas es muy crítico, a la vez que debe dar respuesta a las exigencias más elevadas que reclaman los ciudadanos. Por ello, pidió una mayor eficiencia, porque este sector está implicado en una gran transformación, con el objetivo de conseguir la total descarbonización. «Los combustibles fósiles deben ser parte del pasado», señaló Perpinyà que además se quejó de que el actual volumen de residuos que se genera «es insostenible».

Entre los asistentes a este acto destacó la presencia del presidente de la empresa Renault Trucks, Bruno Blim, que presentó el primer camión eléctrico de recogida de basuras. Acudió acompañado de François Bottinelli, director de esta compañía en España. El ejecutivo explicó que su compañía apuesta por la electricidad porque es en estos momentos la energía «más eficiente y la más limpia». Aseguró que los motores eléctricos para estos vehículos de gran fuerza y capacidad «son una realidad» y que ya están circulando por las carreteras de otros países, con la esperanza de que también puedan hacerlo en España. Su empresa no concibe otro tipo de motor que no sea eléctrico. Blim destacó que el mercado actual, dentro del sector de la recogida de basuras, exige modelos de transporte ecológicos, con vehículos que no hagan ruido, sean eficientes y fáciles de conducir. Son camiones que ofrecen el mismo rendimiento que los que disponen de motores diesel. Aunque reconoció que estos camiones son muy caros, «lo importante es el precio del consumo por kilómetros», lo que equipara ambos modelos. «Estos camiones representan un cambio del modelo del producto. Cuando compras uno de estos vehículos apuestas por el medio ambiente».