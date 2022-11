Mismas casetas de Navidad y Reyes para un contrato distinto

Desde hace unos días se están montando las casetas que albergarán los puestos de venta de la feria de Navidad y Reyes, que habitualmente se colocan en las plazas de España y Porta Pintada, la plaza Major y a lo largo del paseo de la Rambla. Pese a que este año se estrena contrato, aunque no contratista, para el suministro, el montaje y desmontaje de las casetas, se están instalando los mismos modelos de años anteriores. La concejalía de Promoción Económica y Mercados pretendía modernizar estos puestos de venta y cambiar su diseño, algo que, al menos este año, no ha sido posible. Tampoco era un requisito que se exigía a los interesados en hacerse con el concurso, puesto que solo se había introducido este punto en el apartado de «mejoras». Este año no habrá puntos de venta en la plaza del Mercat, como en las dos pasadas ediciones. Si bien se prevé que el próximo viernes, día 18 de noviembre, los puestos de venta se abran al público, es muy probable en muchos de ellos no estén a pleno rendimiento hasta el sábado, puesto que el jueves se celebra el Dijous Bo en Inca, y numerosos vendedores de la feria de Navidad también exponen en la capital del raiguer.

Clausura de los programas de formación y ocupación El salón de actos de Cort acogió ayer el acto de clausura de los cursos de formación y ocupación ofrecidos por el SOIB, en los que durante doce meses han trabajado 62 personas, contratadas en alguno de los cinco proyectos que se han llevado a cabo: dos del denominado SOIB Jove, para trabajadores menores de 30 años, y tres del denominado programa SOIB 30 para mayores de esta edad. Emaya homenajea a los 57 trabajadores jubilados o con 25 años en la empresa Los 57 trabajadores de la Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (Emaya) que se jubilaron en 2022 o que han cumplido 25 años en la empresa fueron homenajeados ayer.