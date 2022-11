Día 24 / 10 / 2020.

Ayer nos tocó ir a casa andando desde el aquarium hasta el pil-lari. Porque al solicitar el bus a la demanda me dijeron que no había, eran órdenes que tenían, que había fútbol y hasta que no acabara no podían hacer nada.

Es una vergüenza!🤬 @EMT_Palma pic.twitter.com/8YcheE8L6P