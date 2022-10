‘Overbooking’ de coches en los talleres mecánicos de Palma

Cada vez es más frecuente ver una acumulación de coches en los talleres de reparación. El aumento de precios en el sector de la automoción está haciendo que los ciudadanos prefieran arreglar sus vehículos antes de comprarse uno nuevo. Esto genera que los talleres estén más saturados y que necesiten las piezas de forma más rápida, pero ocurre todo lo contrario, ya que actualmente hay más retrasos que nunca.

El presidente de la Asociación Balear Especialistas Reparadores de Automoción y Náutica (ABERAN), Julio González, explica que la gente cada vez va más a los talleres, «se ha mantenido el mismo volumen que otros años aproximadamente, pero sí que es verdad que cada vez hay más gente que prefiere mantener su coche y no comprarse uno nuevo».

Por el contrario, en el taller Piñero sí que han notado un aumento en el volumen de clientes en comparación con otros años, «la gente detecta que hay menos coches para comprar, estos vehículos tardan cada vez más en estar listos por culpa de piezas más específicas para cada tipo de transporte y además los precios solo suben. Por todos estos motivos los ciudadanos deciden cuidar y reparar durante más tiempo sus vehículos antes que adquirir uno nuevo», comenta el dueño del taller, Miguel Ángel Piñero.

«La gente prefiere cuidar y reparar durante más tiempo sus vehículos antes que adquirir uno nuevo» MIGUEL ÁNGEL PIÑERO - DUEÑO DEL TALLER PIÑERO

En este sentido también coinciden el taller Mekanikauto y Driver Neumáticos. Ambos establecimientos creen que es algo cada vez más común. La gente no tiene tanto poder adquisitivo como otros años y esto repercute en la compra de automóviles nuevos.

Retrasos en la entrega de piezas

Además de la disminución de compra, la acumulación de coches en algunos talleres también se debe a la tardanza de las piezas, ya que, como confirma González «hay mucha lentitud en los trámites y como estas piezas se fabrican en otros países van a tardar sí o sí».

Esta falta de materiales ha hecho que el trabajo sea más complicado en algunos talleres como es el caso de Mekanikauto, el encargado, Juan Manuel Irles, muestra su frustración por el retraso de materiales, «este verano no había recambios de nada. Antes si no había alguna pieza tardaban 5 o 10 días como mucho, pero nos hemos encontrado en la situación de retrasos de 20 o 30 días, incluso hay veces que no nos dicen fecha de entrega. Se acumulan los arreglos y es complicado trabajar en esta situación».

«Este verano no había recambios de nada, nos hemos encontrado retrasos de 20 o 30 días» JUAN MANUEL IRLES - ENCARGADO DEL TALLER MEKANIKAUTO

Asimismo, desde Driver Neumático son de la misma opinión, «las piezas cada vez tardan más y hay que buscar muchos proveedores distintos para poder llegar a tiempo, porque nosotros ofrecemos un servicio rápido donde los vehículos entran y salen el mismo día», explica el gerente del taller, Julián Gómez.

Por otro lado, pese a que hay varios centros formativos en la isla donde se imparten cursos relacionados con la mecánica, explica Gómez, que «no hay suficientes mecánicos con experiencia para cubrir las necesidades del sector». Según Gómez, «haría falta que después de hacer el FP aprendieran el oficio en las empresas un tiempo, pero no dan ayudas de ningún tipo, y al final es misión imposible encontrar más personal con experiencia».

Los ciudadanos de Palma acuden más al taller y cuidan más sus coches debido al aumento de precio en la compra de vehículos nuevos

Desde ABERAN, González detalla que este problema no es solo de ámbito balear. «No hay mecánicos suficientes, pero te hablo de un problema a nivel nacional, sobre todo hace falta profesional cualificado y que quieran seguir formándose. Desde la asociación fomentamos cursos para que la gente se siga instruyendo en el sector y muy pocos quieren hacerlo. Actualmente estamos mirando de traer a gente de fuera de España que están más predispuestos que aquí» ,detalla González.

Aunque otros opinan que no es por falta de formación sino que cada vez hay menos ciudadanos quieren estudiar este oficio, «antes pegabas una patada a una piedra y te salían 20 mecánicos, pero ahora están muy solicitados y es muy complicado salir adelante con tan poco personal, sobre todo porque cada vez hay más trabajo», expone Piñero.

Aumenta el abandono de vehículos

A todas estas problemáticas se le suma el abandono cada vez más frecuente, de los automóviles en los talleres. Las facturas cada vez son más altas y hacen que los morosos proliferen. «El abandono de coches es algo que no tiene nombre, muchos talleres no saben gestionar bien esta situación, pero yo lo tengo claro, lo dejo en la calle y los denuncio por abandono de vehículo, concluye el presidente de ABERAN. En el taller Piñero tienen facturas pendientes de más de ocho mil euros, pero la gente decide no volver a por sus vehículos, un problema que va en aumento.