Una verja que protege el olivo de Cort con mensaje

El proyecto de la nueva verja metálica que va a proteger a partir de ahora el olivo plantado en la plaza de Cort, redactado por el arquitecto municipal Antoni Sbert Casayas y que ha contado con la colaboración de los delineantes municipales Josep Maria Picornell Lliteras y Eduardo Salom Tormo, tiene mensaje. En concreto, en el frontispicio de la propuesta que incluye la documentación técnica que describe los pormenores del diseño de la nueva reja, se reproduce un verso del poema L’olivera Mallorquina de Josep Lluís Pons i Gallarza: Jo moriré i encara/ espolsarà el mestral ta negra oliva;/ res serà del que és ara, tu sobre el blau penyal romandràs viva. Además, tal como se pudo apreciar ayer cuando se procedió a colocación de la nueva protección metálica, los barrotes que aguantan las dos elipses que conforman el «tambor» que se ha colocado alrededor de este árbol milenario, que procede de la finca de Pollença Pedrutxela Petit, no están distribuidos de forma regular, sino que la distancia entre barrote y barrote es aleatoria. Con ello se pretende que la verja no quite protagonismo a este ejemplar singular, además de dar una sensación de un cierto aire «naturalista». A primera hora de la mañana de ayer Sbert se encontraba al pie del cañón dirigiendo los trabajos de instalación de la verja, que impedirá el acceso libre al interior del alcorque y al tronco y las ramas del árbol, permitiendo al mismo tiempo que en una parte del murete los visitantes se puedan seguir sentando.

Los alumnos del Marià Aguiló protagonizan la primera siembra popular Los alumnos del colegio i público Marià Aguiló protagonizaron ayer la primera de las ocho jornadas de siembras populares de árboles, programadas por el área de Infraestructuras y accesibilidad de Cort. El próximo domingo se celebrará la primera jornada abierta a familias en el parque wifi.