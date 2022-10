La semana pasada se viralizó la queja de unos vecinos que denunciaban la presencia de un gallo que canta de madrugada y no les deja dormir. Los afectados, creyendo que el ave estaba en el patio del Bar Trilogía, ubicado en la calle Manacor, le pasaron un papel por debajo de la puerta a la dueña pidiendo que se deshiciera de él "por el buen descanso del vecindario".

Silvia, la propietaria del bar, que también está harta de la situación, contestó con un cartel que decía que no era suyo y le pidió al autor del mensaje que se identificase para ayudarles a cogerlo. "Lleva un mes aquí, y no se sabe de quién es, pero pensamos que es de un descampado que hay al lado", ha explicado la dueña a este diario, que se levanta cada madrugada por el canto del gallo y no puede dormir toda la noche. "A las 3, 4, 5 o 6 de la mañana se pone a cantar. Lo tengo a cinco metros y me despierto", detalla.

Silvia llamó al ayuntamiento y a Son Reus para que se lo llevaran y que "no han hecho nada" sino que le han animado a que compre una jaula "que cuesta 50 euros" para que lo coja ella misma. Harta de la situación, ha hecho un cartel que colgará por el barrio para que compren la jaula entre todos los vecinos y así acabar con la insoportable situación.

Una vecina afectada ha detallado a este diario que "al lado del bar hay un solar vacío que está 'okupado'" y que la policía no puede hacer nada porque es propiedad del banco. "Tienen gallos y de todo. Este es muy 'vivo' y se va al patio de al lado de bar. Es imposible dormir", cuenta.

"No lo quieren matar, pero cuando van a cogerlo, sale disparado y se va", concreta, que explica que el ave "se pasea por las paredes colindantes y va de patio en patio". "No puede ser que la gente no pueda dormir y que no hagan nada", denuncia la vecina.