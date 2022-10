Harvard radiografía la economía de Palma y advierte que las oportunidades de crecimiento están en la sanidad y la educación

Un tercio de los empleados de Palma ya trabaja en el sector inmobiliario o en hoteles, bares y restaurantes. Es decir, en empleos totalmente vinculados al turismo y gran parte de ellos de baja cualificación. Se alcanza el 40% si se le suma la construcción. Las cifras las aporta la Universidad de Harvard, que en su proyecto digital Metroverse acaba de radiografiar la economía de Ciutat.

Otro de los datos a destacar en el estudio, plagado de gráficos interactivos y con muchas capas de información y cuya publicación coincide en el tiempo con el interés de EE UU por Palma y viceversa sobre todo a raíz del vuelo directo a Nueva York de United Airlines, es que, en un futuro, los investigadores estadounidenses ven oportunidades de crecimiento y diversificación económica en Palma en los sectores de la sanidad y la educación, siempre teniendo en cuenta las capacidades tecnológicas y de conocimiento de la ciudad.

En Metroverse, una suerte de navegador de economía urbana elaborado por The Growth Lab, bajo el paraguas del Center for International Development de Harvard, la exposición sobre Ciutat se abre situándola como la urbe número 129 más poblada de Europa (de las 290 europeas cubiertas por el estudio) y ocupa el puesto 102 en cuanto a renta per cápita.

En relación a las industrias más intensivas de la ciudad, resaltan las de ocio y hostelería, así como las actividades financieras, donde sobresale la compraventa de inmuebles. En cuanto a los principales grupos de conocimiento, cita a los agentes inmobiliarios, los servicios de sonido, radiodifusión y emisión de televisión y música, además de la restauración.

31.000 camareros y cocineros

Sólo los servicios inmobiliarios, los hoteles, bares y restaurantes ocupan ya al 32,98% de los trabajadores palmesanos. En números absolutos, puede decirse que en Palma hay 31.000 camareros y cocineros. Un total de 19.600 personas trabajan en hoteles y un total de 42.300 en inmobiliarias. Unos datos que seguramente son superiores este año tras una temporada turística de récord. Hay que tener en cuenta que Harvard ha tenido acceso a los últimos disponibles, que son de 2021.

En el sector de servicios profesionales, científicos y técnicos, empleos de alta cualificación, el porcentaje de empleados alcanza el 8,86% y el número estimado de asalariados es de 24.900.

Uno de cada diez trabaja en tiendas

El sector del comercio y del transporte tiene también una gran presencia, con el 20% de los trabajadores. Uno de cada diez palmesanos está empleado en el pequeño comercio.

Tanto las actividades turísticas como las de transporte, que cada vez tienen más peso en Palma, suponen un elevado impacto medioambiental por sus emisiones de gases contaminantes. Un aspecto del que no alerta Harvard en Metroverse -su objeto de estudio es otro-, pero sí el mundo científico y los ecologistas. El estudio tampoco ahonda en los salarios y la precariedad laboral.

Entre las actividades con menor número de asalariados en Ciutat (pese a que es cierto que es un sector dominado por los autónomos) cabe citar las industrias cinematográficas y de grabación de sonido, con 772.

Al ser un entorno urbano, el sector primario es el que definitivamente menos empleos genera. 772 personas cultivan, es decir, son payeses. Y 103 se dedican a la caza y la pesca profesionales.

Las artes escénicas y los deportes con espectadores (están en la misma categoría en el estudio de Harvard) dan empleo a 3.500 personas en Ciutat. Las industrias de entretenimiento, a 2.700, y las editoriales, a 1.100.

También se recopilan datos del sector de las telecomunicaciones, con 704 trabajadores.

En la construcción, están trabajando unas 18.500 personas, como comerciantes mayoristas, 9.800, y en los supermercados se está dando empleo a 4.500.

Si se miran los números de los sectores a los que la universidad americana vislumbra un posible crecimiento porque Palma cuenta con los conocimientos y los medios tecnológicos, se desprende lo siguiente. Un total de 12.200 trabajadores están en los servicios educativos. En asistencia médica ambulatoria, 7.700. En hospitales, 1.500. En el campo de los cuidados, en la asistencia social trabajan 1.500 personas y en centros de atención residencial y enfermería, 1.400.

Hay que tener en cuenta que en Palma uno de los polos que puede ofrecer crecimiento y diversificación económica «es la zona geográfica que forman la UIB, el Parc Bit, Tirme y Son Espases: educación, sanidad, innovación y gestión de residuos», considera el catedrático de Historia Económica de la UIB Carles Manera. «Además del futuro distrito tecnológico en Nou Llevant».

En comparación con urbes similares en población, como Málaga, Sevilla o Granada (según Harvard), Palma es una ciudad que se presenta como potencia económica en la hostelería, en el sector inmobiliario, en bares y restaurantes y en las tiendas de muebles y accesorios para el hogar. En cambio, es muy débil en la manufactura de productos. Hecho ineludiblemente vinculado a la potencia del sector transportes, pues el 85% de lo que se consume en Balears proviene de fuera de las islas.

En el análisis DAFO de Palma y en relación a otras urbes similares en población, Harvard establece varios sectores como las debilidades de Ciutat. Son prácticamente todos los relacionados con la fabricación y la manufactura. También suponen una debilidad el sector de las compañías de seguros, las firmas de gestión de empresas o de fondos y fideicomisos, así como las telecomunicaciones, los comerciantes mayoristas o las fábricas textiles.

Para Harvard, las fortalezas de Palma residen en el sector hotelero, en las industrias de entretenimiento, en el sector de las artes escénicas y deportes con espectadores, en los museos y lugares históricos y en los servicios profesionales, científicos y técnicos.

Se ven oportunidades de crecimiento en el sector de servicios administrativos, de atención médica ambulatoria, intermediación de créditos, procesamiento de datos, servicios educativos, elaboración de alimentos, hospitales y las industrias editoriales.

Se ven como posibles sectores que podrían entrar a formar parte del juego económico de Ciutat a las empresas de radiodifusión y emisión televisiva, a la manufactura de productos de petróleo y carbón, el mercado electrónico mayorista o agentes y brokers.

Las amenazas

Las amenazas para Palma que provienen de sus ciudades competidoras son la industria cinematográfica, los servicios de alquileres o los arrendadores de activos intangibles no financieros.

Metroverse (consulta los datos de Palma en https://metroverse.cid.harvard.edu/city/2076/economic-composition) es una plataforma diseñada para proporcionar a los legisladores, empresarios, inversores, organizaciones empresariales y la sociedad civil datos económicos sin precedentes de más de mil ciudades en 75 países. Esta herramienta se basa en el atlas de complejidad económica de Growth Lab de Harvard que mapea las capacidades productivas de unos 200 países y ayuda a identificar caminos para el crecimiento y la diversificación.