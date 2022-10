La plataforma ciudadana de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, integrada por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, las de las barriadas colindantes a estas explotaciones, el GOB, Terraferida, Ciutat per qui l'Habita, Amics de la Terra y Joventut Pel Clima, ha respondido al vicepresidente del Govern Juan Pedro Yllanes que quieren "hechos claros y contundentes, no declaraciones de intenciones ni discursos de exculpación".

Con estas declaraciones Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns hacía referencia a las de Juan Pedro Yllanes en este diario del pasado sábado, en las que el también conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memória Democràtica, en el sentido de que su departamento exigirá que los proyectos de restauración finalmente aprobados para su ejecución "sean aceptados por los vecinos", al tiempo que la propuesta pueda ser también "asumida por la propiedad".

Para la plataforma, "si la solución pasa por otros proyectos que se den por liquidados estos y se exijan otros, porque estos no tienen solución y no hay estudio de movilidad que pueda asumir 34.000 camiones en un año concentrados en 7 horas diarias, con trayecto de ida y vuelta, lo que supone un camión cada 3 minutos durante 20 años por una carretera de 5,60 metros de ancho en t

ramos de hasta dos kilómetros, en la que dos camiones de 20 toneladas no caben".

Los vecinos se preguntan también "qué institución, equipo técnico o administrativo tiene la competencia para tener en cuenta nuestros intereses vecinales" y recuerdan que "todos los informes favorables y abstenciones institucionales que se han dado a estos proyectos se han justificado para no prevaricar, parapetados en informes técnicos que dejan mucho que desear o que son interpretados al gusto porque al final la palabra desfavorable, parece ser un anatema imposible de plasmar". También han criticado que el principal argumento de cada uno de los departamentos es que ellos no tienen competencia "en lo que les pase a los vecinos" o que "no pueden votar en contra porque otro departamento no lo hace".

Con el fin de continuar con el debate abierto sobre la restauración de estas antiguas explotaciones existentes en el término municipal de Palma, así como las de Can Negret, Son Amat y Can Tomeu, entre otras, el próximo día 26 de octuvre la Plataforma Ciudadana sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, junto con la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, el GOB, Terraferida y el Ayuntamiento de Palma, han organizado un acto el el Club Diario de Mallorca, en el que intervendrá la arquitecta, urbanista, paisajista y profesora de la Universitat Politécnica de Barcelona Catalina Salvà. En el acto, que lleva el título de L'entorn humà de les pedreres: hi ha soljucions, también intervendran Margalida Ramis, del GOB; Margalida Rosselló, de Terraferida y Maribel Alcázar, de la Federació de Veïns.