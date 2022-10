La entidad proteccionista Arca ha pedido al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma, "que representan a toda la ciudadanía", a que "reconozcan el valor cultural de del monumento de sa Feixina" y a "abandonar la vía de la confrontación".

Araca ha hecho esta petición tras conocerse la providencia del Tribunal Supremo del pasado seis de octubre por el que se inadmite el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que ratifica la del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Palma de 27 de Febrero de de 2020 por la que se considera que este monumento tiene que ser un Bien Catalogado.

Arca, que siempre ha defendido los valores patrimoniales del monumento, frente a informes como los de la catedrática de Historia del Arte Catalina Cantarellas que aseguran que no los tiene, considera que "desde aquel lejano 12 de julio de 2017, en que la Ponencia Técnica, por mayoría, votó a favor de la protección del monumento vetando así su destrucción han pasado "demasiados años de pérdida de tiempo".

Insisten en que el interés de esta entidad en esta cuestión consiste, "como demuestran los hechos", en la protección de un bien cultural, de toda la ciudadanía, de los cataliners y de los palmesanos "con una documentada información histórica y artística que ya en el expediente ante el Consell aportamos para justificar nuestra petición, que ahora se ha visto ratificada por los tribunales".

Desde esta entidad indican una vez más que "rechazar las sentencias por motivos de opinión significa siempre postergar la justicia y la aplicación de la ley".

Además de reafirmarse en los valores culturales de este monumento diseñado por el arquitecto Francesc Roca, calificándolo como "un hito de buena arquitectura", recuerdan que en 20198 el Ayuntamiento eliminó algunos elementos "que podrían evocar la dictadura franquista y "se colocó, decidido por unanimidad, un mensaje de descontextualización y de paz".

Esta "descontextualización" nunca ha sido aceptada por la asociación Memòria de Mallorca, quien ya rechazó la decisión municipal de 2010. Desde el Consell de Mallorca, la directora general de Patrimonio Kika Coll, ha manifestado esta mañana que su departamento ya no presentó recurso ante el Supremo, aunque aún no se ha tomado la decisión de iniciar el expediente de declaración como Bien Catalogado al monolito, porque, entre otras cosas, las actuaciones judiciales aún no han finalizado ya que Memòria de Mallorca ha anunciado su intención de recurrir la protección ante el Constitucional. Desde Cort el concejal Llorencç Carrió ha manifestado asimismo que si bien Cort no recurrió se personó en el presentado por Memòria de Mallorca y que la voluntad del equipo de gobierno continúa siendo la demolición del monolito.