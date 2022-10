«Palma es una ciudad relativamente compacta y tendría que aumentar el espacio destinado a las personas»

Palma ha sido la ciudad anfitriona este año del Congreso anual de la red Ciudades que Caminan. Durante dos días ha habido charlas, mesas redondas y debates, que han concluido hoy por tarde con la entrega de premios en el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares.

Entre los ponentes ha estado Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra desde 1999, que ha conseguido crear una ciudad libre de coches, pensada para los viandantes. Su primera gran medida como alcalde consistió en peatonalizar todo el casco histórico y gracias a estos cambios ha conseguido múltiples premios como el de ONU Hábitat en 2014 o el premio de Center for Active Design . Los dos galardones reconocieron la gran transformación del casco urbano de la ciudad.

Fernández ha explicado a este diario que las ciudades tienen que acoger a sus habitantes. "Hay que pensar en las personas, la ciudad no es un depósito de coches, no se puede hacer uso de un espacio público como almacenamiento de un vehículo privado", ha remarcado.

"La primera clave para conseguir un cambio real en las ciudades es restringir la circulación de los coches, solo tienen que estar los necesarios para que el centro funcione, como el transporte público, los vehículos de carga y descarga o los coches particulares que tengan garajes propios en el centro", ha añadido el alcalde .

Por otro lado, la segunda clave que ha propuesto Fernández es "calmar" la velocidad del centro. "Se tiene que ir con tranquilidad y limitar a 30 toda la vía y en zona peatonal a 10km", ha señalado. En Pontevedra llevan desde hace años con estas medidas y "se ha conseguido bajar un 70% las emisiones".

En lo concerniente a Palma el político ha definido la ciudad como "relativamente compacta" y ha propuesto "crear 3 o 4 núcleos centrales con todos los servicios necesarios, ya que Palma es muy grande, y dejar solo el tráfico perimetral imprescindible. Una vez ya dentro de esos núcleos hacer una política de ciudad tranquila, con reducción de velocidad por todo el centro, sin apenas coches y peatonalizar todas las calles".

Del mismo modo, Fernández ha expuesto que "hay miedo al cambio" y que cuando se hacen obras "las calles sufren y también las los establecimientos cercanos", pero cuando ya todo se normaliza "se triplican las ventas y todos están satisfechos con el cambio". Además, ha remarcado que es importante «hablar con los vecinos, explicarles bien qué cambios se van a hacer y cómo les afectará. Es importante tomar estas medidas aunque la gente esté en contra al principio, pero lo que sí es más importante es no tomar estas decisiones el último año de mandato, ya que luego la gente se queja, y con razón».

En el congreso, además de Miguel Anxo Fernández, han intervenido Carlos Corral, Exconsejero técnico del Medio Ambiente y Movilidad en el ayuntamiento de Madrid; Luis Vélez, Regidor de Movilidad y Espacio Urbano de Valladolid, y Giuseppe Grezzi, Regidor delegado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras de Transporte Público de Valencia.

Cada ponente ha explicado el modelo que se está llevando a cabo en sus ciudades y las mejoras que se han hecho estos años para crear zonas de bajas emisiones. Corral ha descrito cómo fue la realización de Madrid Central, rediseñaron vías, añadieron aceras y carriles bici.

Vélez ha desarrollado el plan de mejora de calidad del aire de Valladolid "hay que reequilibrar las ciudades ya que el espacio estaba pensado para el coche y hay que cambiarlo». Asimismo Grezzi ha explicado que en Valencia han potenciado el uso de la bicicleta creando una red ciclista, además de hacer peatonal toda la plaza principal del Ayuntamiento.

Por último Fernández ha remarcado que ellos no están de acuerdo con las medidas del gobierno para crear una zona con bajas emisiones, "no queremos cobrar a la gente que entre a la ciudad, ni tampoco obligar que se cambien el coche por uno eléctrico o uno más nuevo, ya que no todos pueden permitírselo". Así pues, "lo importante y lo que realmente funciona es sacar los coches de la ciudades y dejar los imprescindibles. En Pontevedra se ha reducido un 70% la contaminación y no hemos obligado a nadie a cambiar de coche", ha detallado el político.

En los premios se ha distinguido la trayectoria de Miquel Femenia

El congreso ha acabado con la entrega de diferentes premios. Este año, la ciudad de Estepona, en Málaga, ha recibido el premio de Honor por haber eliminado el tráfico motorizado en el segmento central del litoral.

Asimismo, las ciudades gallegas de Tomiño, Vilagarcía y A Coruña han recibido el premio Ciudades que Caminan y han sido elegidos por un jurado gracias a sus políticas de regeneración del espacio público. Estas tres ciudades han sido elegidas por un jurado integrado por el urbanista Paula Teles, el arquitecto Mateus Porto y la planificadora urbana Paula García. En este sentido, se ha puntuado con la máxima puntuación, 100 puntos, en Vilagracia, A Coruña ha recibido 90 puntos y Tomió 86. Los criterios de valoración de las candidaturas están relacionados con las actuaciones realizadas, la adecuación a los principios de la Red Ciudades que Caminan y la perspectiva de un programa global por el municipio.

Además de los premios en las cuatro ciudades, la red Ciudades que Caminan han entregado un reconocimiento al ingeniero de Caminos Miquel Femenia, jefe de departamento del Área de Movilidad del ayuntamiento de Palma durante 39 años y que se jubiló en 2020. El teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau y el presidente de la red, Miguel Anxo Fernández, han entregado una placa distintiva.