Hila, candidato a Cort a partir de noviembre

Hace dos semanas la presidenta del Govern, Francina Armengol, comunicó por carta a los militantes del PSIB-PSOE su intención de presentarse a la reelección y, en consecuencia encabezar por tercera vez consecutiva la lista de esta formación política al Parlament en las próximas elecciones locales y autonómicas de mayo del año que viene. El mismo sistema epistolar utilizó la actual presidenta del Consell de Mallorca y secretaria general de los socialistas isleños, Catalina Cladera. La lógica parecía indicar que a lo largo de esta semana se sumaría a los anuncios por carta el actual secretario general de los socialistas palmesanos y alcalde de la ciudad, José Hila. No obstante, la lógica, en muchas ocasiones en política no se sigue. Por ello, José Hila, si bien mantiene su intención anunciada hace meses de presentarse a la reelección y, en consecuencia, encabezar, también por tercera vez consecutiva, la lista electoral del PSIB-PSOE a Cort, no va a hacer oficial su candidatura esta semana. Ni siquiera este mes. Va a esperar a noviembre, cuando se abra el período de primarias para todas las capitales de provincia de España, tal como acordó en su momento la dirección nacional del Partido. Como ocurrió cuando se presentó como candidato a secretario general de la agrupación municipal del PSIB-PSOE palmesano, si no se presenta nadie más no habrá proceso de primarias y será proclamado de nuevo cabeza de lista municipal. Pese a los dimes y diretes que han circulado en las últimas semanas sobre la posibilidad de que se presente una candidatura alternativa, lo cierto es que esta posibilidad es más bien remota por no decir inexistente, según confirman fuentes socialistas y en el caso de que la haya, sus posibilidades de desbancar a la del actual alcalde también.

Neus Truyol, única candidata en firme Por el momento, pese a que hay ya varias personas que se postulan como candidato a Cort, el único partido que ya ha escogido su cabeza de cartel es Més per Palma. Tras el proceso de primarias realizado hace meses la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, encabezará la lista del partido ecosoberanista. El número dos será el actual coordinador de la formación en Palma, Miquel Àngel Contreras. Pese a que el actual presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, se postula como candidato, aún no cuenta con el nombramiento oficial, reservado a la dirección nacional del partido. Podemos está inmerso ahora en un proceso de primarias al que han anunciado que concurrirán la actual diputada nacional Lucía Muñoz y la abogada Aina Díaz. Si bien hubo movimientos internos para mover la silla al general retirado Fulgencio Coll para repetir como cabeza de lista en Palma por Vox, lo cierto es que, si quiere, repetirá y no tendrá competencia. De Ciudadanos aún no se sabe qué va a hacer aún, y mucho menos si Eva Pomar volverá a ser la candidata de la formación naranja. Como tampoco se sabe si el concejal no adscrito, Josep Lluís Bauzá, finalmente encabezará la candidatura de Coalició per Palma. Pesar por la muerte de Tomeu Amengual El fallecimiento de Tomeu Amengual, jefe de logística de la concejalía de Infraestructuras, causó un hondo pesar entre sus compañeros y numerosos representantes de asociaciones vecinales. El departamento de Amengual, entre otros cometidos, se encarga de asistir a las entidades vecinales en sus actos y fiestas con la colocación de palcos, iluminación y megafonía.