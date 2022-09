Més y Podemos siguen marcando distancias del PSIB-PSOE, su socio mayoritario en Cort el Consell y el Govern, a medida que se acerca la fecha de la próxima cita electoral. Ayer el desencuentro se produjo en el pleno de Cort a cuenta de una propuesta presentada por urgencia por el grupo municipal de Ciudadanos y que se trató tras más de nueve horas de sesión.

Si bien Podemos no intervino en este punto y se limitó a votar en contra, Més per Palma, en palabras de la también teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, justificó su voto en contra en que se trata de "una proposición llena de lugares comunes y que no incluye ninguna medida que nos lleve a reconducir el modelo turístico, por lo que votaremos en contra y seguiremos optando por un turismo más acorde con nuestras necesidades".

Lo anterior no fue obstáculo para que minutos después y en la misma sesión el pacto se recompusiera y tanto socialistas como morados y ecosoberanistas votaran sendas mociones de apoyo a las mujeres de Iran y Afganistán y otra relativa a la promoción y fomento del proyecto VIOPET, que se encarga de acoger a las mascotas de mujeres víctimas de violencia de género.

La moción sobre turismo presentada por Ciudadanos y aprobada finalmente con 23 votos (PSIB-PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito Josep Lluís Bauzá) de los 29 que conforman el consistorio, insta al equipo de gobierno a "reconocer el valor social, cultural y económico del turismo", que éste se tiene que orientar hacia un modelo basado "en la preservación del patrimonio, el respeto, la excelencia y al sostenibilidad y que Palma, como ciudad, debe ser un ejemplo y un referente de destino turístico, asegurando que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una capital viva y respetuosa.

También afirma que la actividad económica de la ciudad debe beneficiarse "del efecto transversal del turismo" favoreciendo "la innovación, la digitalización y la internacionalización". Igualmente, apuesta por la promoción del turismo "sobre todo en temporada baja" más allá del sol y playa a través de la oferta cultural, deportiva, tecnológica, gastronómica y náutica, entre otras, además de condenar "todo tipo de comportamientos incívicos, independientemente de su autoría".