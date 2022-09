Podemos propone comprar con fondos de la ecotasa las canteras de Establiments

Podemos propondrá hoy en la Comisión Balear de Medio Ambiente la no aprobación del informe de impacto ambiental del proyecto de restauración sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló y que se proceda, por parte de las administraciones competentes (ayuntamiento de Palma, Govern balear y Consell de Mallorca), a la compra de estas antiguas explotaciones mineras situadas en Establiments con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible, conocido también como ecotasa.

El coordinador general de Podemos-Palma, Jesús Jurado, ha manifestado que la propuesta lanzada por el partido morado ha sido bien acogida por Més per Mallorca y Més per Palma, aunque cuenta con las reticencias del PSIB-PSOE al menos a nivel de Govern, aunque no tanto entre los socialistas palmesanos, algunos de los cuales consideran que sería una buena salida para evitar un proyecto de restauración que condena a los vecinos de estas antiguas explotaciones a soportar durante 20 años más una actividad molesta, aunque sea para su restauración.

Una vez aprobada la compra de estos terrenos con fondos de la ecotasa, algo que se considera perfectamente posible teniendo en cuenta que los actuales propietarios de sa Garrigueta Rassa la adquirieron hace pocos años por 500.000 euros, cifra muy inferior, por ejemplo, a la aportación que quería hacer el Consell al patrocinio del Real Mallorca con fondos de este impuesto, la dirección general de Industria del Govern balear redactaría un plan de restauración con una menor duración y menos impactante por lo que se refiere, por ejemplo, al paso de camiones por la carretera de Puigpunyent.

Previamente a la redacción de este nuevo proyecto de restauración de unos terrenos que ya serían públicos, se debería abrir un debate y un proceso de participación con las entidades que conforman la plataforma Sa Garrigueta no se Toca, integrada por al Federació d’Associacions de Veïns de Palma, el Gob, Amics de la Terra y las asociaciones vecinales de los barrios colindantes a estas explotaciones como Son Roca, Establiments, Son Anglada, el Secar de la Real,-son Llull-Son Serra-La Vileta y Son Rapinya. El proyecto debería ser respetuoso con el medio ambiente, tener una duración mucho menor que la planteada hasta el momento y proponer posibles usos alternativos, ya sean deportivos como recreativos y medioambientales a las zonas restauradas.

En cualquier caso, desde Podemos se está en la misma línea de la planteada por el teniente de alcalde de Medio Ambiente de Cort, Ramon Perpinyà, en el sentido de que en el caso de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, no se puede plantear un proyecto de restauración «de libro», sino que se tiene que tener muy en cuenta que se trata de unas explotaciones, las únicas existentes en Balears, situadas en las proximidades de núcleos densamente poblados.

Jurado adelantó que los integrantes de la Comisión Balear de Medio Ambiente que representan a departamentos tanto del Consell como del Govern cuya responsabilidad política es de Podemos, excepto los representantes de la dirección general de Industria, votarán en contra del proyecto de restauración informado favorablemente por la comisión técnica la semana pasada.

Los representantes de la dirección general de Industria no lo harán puesto que legalmente para oponerse a un proyecto ya informado favorablemente técnicamente deberían presentar un proyecto alternativo, que aún no está redactado.