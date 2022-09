Ya es difícil que un vehículo de un ciudadano no residente aparque de Avenidas hacia adentro, aunque el jueves, con motivo de la celebración del Dís sin Coche estará prohibido. Los no residentes solo podrán circular a lo largo de todo el día en la zona centro de la ciudad, auque no se podrá aparcar en la zona ORA comprendida desde las Avenidas hacia el centro de la ciudad. La única excepción a esta regla se aplicará a los residentes con el distintivo de la ORA.

Como en años precedentes y con el fin de favorecer el acceso al centro en transporte público se recuerda desde la concejalía de Movilidad que la línea de la EMT de Palma Centre Circular (L2) es gratuita. Esta línea conecta el centro con barrios como Bons Aires, es Fortí, el Camp d'en Serralta y recorre la corona de Avingudes, parándose en la plaza de España y en diferentes puntos del centro de la ciudad. Con motivo de la celebración del Día sin Coches el tren y el metro serán gratuitas incluso para aquellas personas que no dispongan de tarjeta intermodal. Desde Cort se recuerda que el Día sin Coches se enmarca en el conjunto de actos organizados con motivo de la Semana Europera de la Movilidad Sostenible, que esta tarde contiúan con un taller de reparación de bicicletas que tendrá lugar a partir de las 17,30 horeas en la plaza Madrid. Acto seguido, a las 19,00 horas, habrá una actuación de baile a cargo de la Escola de Música i Dances de Mallorca.