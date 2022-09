Me estoy haciendo viejo, en plan cascarrabias. Estando en la playa en plena puesta de sol, vi a tres chicas haciéndose selfies. En ese momento mi gruñón interior empezó a murmurar, ¡dejad el móvil y disfrutad del paisaje jovencitas! En ese mismo instante me di cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo, el sol se puso y ni me había enterado. Eso sí, la foto quedó bien bonita.