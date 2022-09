El Canódromo, un parque inexplicado

Cuando llegas al parque del Canódromo, nada te explica que aquel fue, desde el año 1932, un lugar de encuentro para competición y apuestas sobre qué galgo llegaría antes a la meta, después de correr durante escasos segundos tras una inalcanzable liebre mecánica.

Nunca entré en el canódromo en funcionamiento, pero vi de niña muchas veces, desde la altura que proporcionaba el descampado junto a la Riera, correr a aquellos raudos animales. Por entonces yo me creía que la perseguida era de carne y hueso, y, claro, deseaba con todas mis fuerzas que no la cazaran. Solo se podía ver un trozo de la pista y de la tribuna cubierta. Lo sentía como un lugar sórdido y no deseable para frecuentarlo. Una vez agotada la afición y cerrado, durante años, se podían ver abandonadas en la pista algunas de las cajas de las que partían disparados los canes al levantarse las puertas delanteras.

Los días de carreras, se acercaban hasta la zona hombres con manojos de correas y 4, 5, o 6 galgos que caminaban elegantes junto a ellos. Muchos llegaban desde de la zona de la Soledat, Pere Garau y más allá. Aún se puede ver, en alguna fachada de planta baja, la argolla de hierro en la que momentáneamente enganchaban a los lebreles mientras hacían la recogida.

Ahora el parque del Canódromo, con tres años y medio de retraso no justificado, se ha abierto, pero no se ha inaugurado porque a los políticos les ha dado vergüenza.

En el cartel de una de las entradas se puede leer: «Parc del Canódrom. Apropant la natura al centre». A mí estos eslóganes publicitarios y engañosos me dan rabia y pena. Durante años lo habían anunciado como el futuro bosque urbano, dentro de la famosa Falca Verda. La realidad dista tanto de esas falsas expectativas que es normal que haya podido la vergüenza a las ganas de inaugurar.

Así que el Canódromo se abrió sin previo aviso, en silencio y sin ningún tipo de jardinería, solo con árboles que, con tantos años de retraso, han tenido tiempo de crecer un poco.

Entre el mobiliario destacan decenas de cubos de hormigón a modo de asientos individuales, diseminados sin orden por todo el espacio, que más parecen una oda a la soledad que un lugar en el que sentarte con alguien a charlar.

Hoy por hoy la pequeña zona de juegos infantiles es inaccesible sin arañarte los pies. No llega ni un caminito, y eso que uno de los columpios es adaptado para criaturas con discapacidad. Esa realidad contrasta con el innecesario gran pedestal de propaganda municipal, plantado allí cerca, que nos dice que Palma es la «Ciutat amiga de la infància». Más autobombo del que produce sonrojo.

No se nota ni vigilancia ni mantenimiento. Las pintadas vandálicas ya han asaltado las paredes, la puerta y los bancos. La suciedad de latas y restos de botellón aparece a diario y los rastrojos se ven por doquier, secos por el sol pertinaz. En nada reverdecerán las malas hierbas. Me acerqué a uno de los dispositivos para beber y no salía agua. La que supuse que era una fuente ornamental tampoco tenía ni una gota.

Y ahora destacaremos lo bueno. Es un acierto que, como pedimos algunas personas desde hace ya 14 años, se haya conservado el trayecto de la pista y la puerta de acceso, desde la que ahora parte la rampa de accesibilidad. Da categoría al nuevo espacio público la presencia de un fragmento de la acequia de la Font de la Vila, canalización de origen árabe de la que se conserva muy poco. El muro de marés que cierra hacia el torrente de sa Riera, también otorga personalidad a ese espacio.

Afortunadamente, el rastro de la historia va acumulando belleza y eso ayuda a que la mala gestión quede un poco disimulada.

Ahora hay que mantener y dignificar lo que hay. Tiene que haber vigilancia, eliminar ya mismo las pintadas, que haga acto de presencia una jardinería de calidad y también sería estupendo que se eliminara el propagandístico cartel de ciudad amiga de los niños, que no nos sirve para nada, y fuera sustituido por un pequeño panel informativo sobre la historia del lugar.

Conocí a Manuel García Gargallo, el autor del libro El Canòdrom Balear, hace ya unos cuantos años, cuando él se sentía un poco solo en su batalla por la recuperación de ese espacio. No era el único, había más gente con esa sensibilidad. Desde entonces coincidimos en más lugares y seguiremos vigilantes. Él pone la nota inmortal de la investigación y el estudio plasmado en sus escritos. Sería un buen asesor para ese futuro panel informativo.