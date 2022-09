El número uno de Vox en Palma, Fulgencio Coll, ha afirmado esta mañana en su comparecencia ante los medios de comunicación para analizar el inicio del nuevo curso político que está convencido de que el partido ultraconservador "será decisivo" para conseguir tras las próximas elecciones de mayo de 2023 , "un cambio en el gobierno municipal y arrinconar a la oposición a los partidos que actualmente (PSIB-PSOE, Podemos y Més) conforman el tripartito de Cort".

Preguntado sobre las posibles alianzas, el también general retirado del Ejército de Tierra, ha manifestado que, si bien esta es una decisión que corresponde a la dirección nacional de partido y que él respetará, considera que la alianza entre su partido y el PP que se ha realizado en la comunidad de Castilla-León está dando buenos resultados, por lo que no estaría incómodo si se reprodujera en Balears y en Cort.

En relación a su disposición o no para encabezar nuevamente la lista de su partido en Cort, ha manifestado que es una decisión que no le compete a él, sino a los órganos del partido, y ha manifestado estar "a su disposición" sin especificar si preferiría continuar en el Ayuntamiento o dar el salto al Consell o al Parlament.

Ha considerado asimismo que buena parte de la situación de "saturación turística" que se ha vivido durante los meses de julio y agosto se ha debido no solo al exceso de visitantes, sino a la mala gestión de las administraciones que no han sabido dar la respuesta adecuada par evitar esta "inevitable saturación" que se produce en agosto. Así ha criticado que no se hayan concedido más licencias temporales de taxi con el fin de garantizar un mejor servicio, o que no se hayan incrementado adecuadamente las líneas de bus más turísticas, entre otras medidas que se pueden contemplar.

Ha recordado cuatro de las iniciativas de su grupo en el pasado mes de julio, entre las que ha destacado la propuesta aprobada por unanimidad, de apoyar la continuidad del Real Club Náutico de Palma; la referente a la de retomar la actividad cuanto antes de los comercios de s'Escorxador; la reducción del nivel de ruidos con el fin de permitir "el merecido descanso a los ciudadanos" y la correspondiente al incremento de la limpieza de la ciudad con el incremento del número de papeleras.

También ha recordado la proposición en la que se solicitaba el cese de la teniente de alcalde Neus Truyol, por su gestión en relación a las galerías de la Plaza Major, sin olvidar "otros escándalos públicos y notorios de su actividad política". Por último, Coll ha recordado que "no debemos olvidar que el alcalde es responsable de los aciertos o fracasos de sus regidores, posicionándose junto a los más sectarios".