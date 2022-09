Agentes de la Policía Local procedieron el pasado viernes, a petición de la dirección del establecimiento, a desalojar a ocho turistas de la de un hotel de la Platja de Palma por mal comportamiento.

El sábado, en un control realizado conjuntamente con la Policía Nacional e inspectores de la dirección general de Salud laboral, se detectaron numerosas deficiencias en una discoteca de la zona turística. Se levantaron actas de infracción por no disponer de seguro, no exhibir la licencia ni la documentación técnica, disponer de los extintores caducados, tener y utilizar pipas de agua, carecer de medidores de CO2, no disponer de salida de emergencia y no informar de la existencia de cámaras de videovigilancia. Asimismo, la Policía Nacional localizó a una persona con una orden de alejamiento de otra y los inspectores de trabajo constataron que un repartidor de publicidad dinámica realizaba su actividad sin contrato laboral.

Este mismo día agentes del servicio de refuerzo estival realizaron un control de la venta ambulante en las zonas de Dalt Murada, plaza Major, paseo del Born, y la platja de Can Pere Antoni, en la que se intervinieron 400 objetos, entre ellos, bolsas, carteras, sombreros y gafas, entre otros.

En Santa Catalina se denunciaron 41 infracciones de tráfico y se levantaron ocho actas de infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, una de ellas por consumo de cocaína en la vía pública, seis actas por realizar botellón en el Jonquet, tres denuncias por incumplir la ordenanza reguladora del uso cívico del espacio público, dos por ensuciar la vía pública, otras dos por venta ambulante y se procedió a la inmovilización de un vehículo que circulaba sin matrícula.

También se realizaron varios controles de vehículos con pruebas de etilometría a los conductores. Fueron verificados 50 vehículos y se denunciaron 28 infracciones, además de una etilometría penal y cinco administrativas se inmovilizaron ocho vehículos.