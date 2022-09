No soy muy aficionado a la fotografía de naturaleza (me cueeeeeesta salir de Palma), así que lo más parecido a un safari fotográfico que puedo llegar a hacer es salir a ‘cazar’ rayos. Eso sí, hacer fotos de tormentas me gusta taaaanto que si, mientras duermo, noto un mínimo destello por la ventana, soy capaz de salir corriendo con la cámara aunque sean las cuatro de la mañana.